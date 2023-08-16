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大陸 大陸焦點 特派現場

北上廣青旅擠滿「找不到工作的年輕人」　28歲陸男嘆很難放鬆

▲▼廣州。（圖／CFP）

▲廣州市夜景。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸青年失業率高企，官方15日宣佈暫停發布分年齡段數據，引發爭議。在7、8月最難的就業季中，許多人到北京、上海、廣州等一線城市尋找工作機會，青年旅館成為落腳的最佳選擇，而如今裡面擠滿了找不到工作的年轻人。

據《三聯生活周刊》報導，24歲的張文從上一份工作已經辭職3個月了，至今還在找工作，初到廣州時住在城中村600元（人民幣，下同，約新台幣2500元）的房子內，衛生條件堪憂，住一晚就得了尋麻疹，爾後搬入青年旅館，每天晚上60元。

張文畢業於老家南通的一所普通大學，也考過研究生，但遺憾落榜，找工作的過程中想過去找一些體力活，但最後還是邁不過心裡那道坎。儘管生活難以為繼卻不想回老家，並規劃先找到穩定的收入後再戰考研，更期盼有機會到上海瞧瞧，因上海離老家更近。

▲憂鬱,難過,絕望,壓力大。（圖／pixabay）

▲找不到的年輕人十分焦慮。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

28歲的黃欣來自廣西防城港，已經在青旅住超過1個月，之前擔任英文補習老師，收入不錯，但隨著「雙減政策」推出，他瞬間失業，決定到大城市廣州找機會。

黃欣住的是一晚70元的四人間，每個床位都配備了床簾和夜燈，他對此很滿意，現在白天若收到面試通知，會去遊戲房裡準備資料，晚上會看美劇、做英語聽力，或者瀏覽一些求職資訊。

然而隨著時間推進，黃欣不確定是否能在廣州找到心儀的工作，也不確定還要待多久，漸漸覺得，儘管說是休息一陣，但其實內心很難真正放鬆下來，並且這種狀態越久，就越難找回原來的生活節奏了，不光感覺白天無所事事，晚上也有種和社會脫軌的感覺。

如今黃欣最羨慕的，就是那些考公考編成功上岸的昔日舊友，他們收入穩定，每天下了班能夠陪陪老婆孩子，盡享天倫之夜。

大陸6月全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平，其中16至24歲人口調查失業率為21.3%，再次創下新高。

8月15日，大陸國家統計局本應該公佈7月數據，但直接宣布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。不少網友吐槽「閉著眼睛就看不見？」、「看不見就是沒有」、「是不是主要是負責統計的同志失業了」。

香港01指出，國家統計局與其暫停發布數據，不如大大方方公佈數據，推動大家一起尋求對策，因鄧小平曾說：「生活水平究竟怎麼樣，人民對這個問題感覺敏銳得很。我們上面怎麼算帳也算不過他們，他們那裡的帳最真實。」

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