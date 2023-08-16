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為好兄弟送上最溫暖的祭典　「雲林良品中元普渡箱」售價曝

▲「雲林良品中元普渡箱」內容豐富多樣，雲林縣農會邀民眾一同品味雲林的美味佳餚，攜手慶祝中元佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府攜手農會，匯集各鄉鎮農會的特色農產品推出「雲林良品中元普渡箱」，帶給民眾更加優質、多元的祭拜體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月鬼門開即將迎來中元節，現代生活的變遷供品準備方式逐漸改變。為了貼近多元且便利的現代生活，雲林縣政府攜手雲林縣農會，今（16）日宣布將匯集了各鄉鎮農會的特色農產品推出「雲林良品中元普渡箱」，帶給民眾更加優質、多元的祭拜體驗，台塑企業更贈出千箱予社福機構共度慈悲月。

雲林縣長張麗善表示，中元普渡是台灣民間重要的傳統，代代相傳的慎終追遠情感，使得每個家庭與社會都深切重視初一和十五的祭拜，以及祖先祈福的儀式。然而，現代生活的忙碌讓供品準備變得不易，因此，今年雲林縣政府與縣內農會、雲林縣肉品市場攜手合作，首次推出「雲林良品中元普渡箱」。

▲「雲林良品中元普渡箱」內容豐富多樣，雲林縣農會邀民眾一同品味雲林的美味佳餚，攜手慶祝中元佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業購買1014箱雲林良品中元普渡箱，並將這份溫暖捐贈給六輕麥寮廠附近的社福機構。。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣農會總幹事陳志揚也表示，在今天的記者會上，不僅是要宣布「雲林良品中元普渡箱」的推出，更要感謝台塑企業以愛心行動示範善行，其購買了1014箱雲林良品中元普渡箱，並將這份溫暖捐贈給六輕麥寮廠附近的社福機構，希望透過這樣的善舉，啟發更多企業關懷社會，履行社會責任。

雲林縣農會說明，雲林良品中元普渡箱自即日起開賣，優惠價為每箱1500元，雲林縣農會誠摯歡迎各公司、商號、產業團體，以及所有人士踴躍訂購。請撥打雲林縣農會的訂購專線05-5974101#237。數量有限、售完為止，熱情歡迎訂購，別錯過與好兄弟溫馨共度中元祭典、慈悲月。

▲「雲林良品中元普渡箱」內容豐富多樣，雲林縣農會邀民眾一同品味雲林的美味佳餚，攜手慶祝中元佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林良品中元普渡箱」內容豐富多樣，雲林縣農會邀民眾一同品味雲林的美味佳餚，攜手慶祝中元佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

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