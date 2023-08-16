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大陸 大陸焦點 特派現場

日防夜防「家賊」難防！　保母9個月偷163瓶茅台酒值400萬元

▲▼大陸一名保母狂偷雇主的茅台酒。（圖／翻攝微博）

▲大陸一名保母狂偷雇主的茅台酒。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

江蘇一名50多歲的周姓保母，偶然情況下發現雇主家中，藏有不少高檔的「茅台酒」，便動起歪腦筋，從一開始零散偷幾瓶到後來成箱偷。短短9個月，周姓保母賣出163瓶茅台酒，市值達93萬元人民幣（約400萬元新台幣）。最終周姓保母被判處10年6個月有期徒刑，並處罰金10萬元（約44萬元新台幣）。

據《極目新聞》報導，去年6月底，50多歲的周姓保母通過家政公司推薦，來到常州某家庭當保姆，每個月的工資為6000元（約2.5萬元新台幣）。

檢察官助理丁超說，周姓保母在打掃衛生時，偶然發現雇主家中藏有多瓶高檔的茅台酒，她自己在外面有欠債，一開始就偷拿幾瓶茅台酒變賣還債。嚐到甜頭後，周姓保母膽子就越來越大，從零散的偷幾瓶到後來成箱偷，最後竟然將回收茅台酒的陳某直接約到雇主的倉庫。

短短9個月的時間，周姓保母分7次賣出163瓶茅台酒，總計金額高達66萬元（277萬元新台幣），經鑑定，被盜茅台酒市值達93萬元人民幣（約400萬元新台幣）。

檢察機關認為，犯罪嫌疑人周某在雇主家擔任保母期間，以非法佔有為目的，多次竊取雇主家中的茅台酒，其行為應以盜竊罪追究刑事責任。法院最終做出判決，周姓保母將判處有期徒刑10年6個月有期徒刑，並處罰金10萬元（約44萬元新台幣）。

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