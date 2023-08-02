彫博認了抽K反擊餵毒要講證據　含冤保母：沒有看也不想看

▲刺青師彫博曾到蔡姓保母家興師問罪還動手打人。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宏瑞／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年後案情大逆轉，檢方調查懷疑是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡，彫博今（2）日在臉書發聲，坦承自己確實抽K，但也反擊網友說司法還在跑，看戲看結尾，結局是什麼再來評論。對此，含冤2年的保母說，她沒有看也不想看，只想平靜的過日子。

彫博今在臉書發聲回應近來案件逆轉的風波，他說，「判決書判來不起訴，但整件事還在跑司法流程，你說我有罪，請問定案了嗎？我要跟我女兒道什麼歉？你說我害死我女兒，餵她毒，這講證據啊！」

▲彫博將女兒照片刺在胸口 。（圖／民眾提供）

至於抽K部分，彫博也坦承有抽，但強調從來沒在女兒面前碰過這東西，也沒在她面前吐過菸，密閉空間也沒去摸她、碰她，這件是他做不出來，大家要信不信，都希望能理智一點。

▲蔡姓保母說沒有看彫博的影片，也不想看。（圖／民眾提供）

他也對保母喊話，「這兩年妳們可能受苦或有委屈，但妳家沒死人，我家死人了，死了一個非常重要的人。」他說，身為爸爸，他每天工作就帶著女兒的骨灰到處跑，並說女兒骨灰骸在他的房間，因為捨不得事件還沒落幕就送塔。最後他表示，「我沒做的事情不需要去承認，也不需要道歉，我該道歉的人已經道歉完了，我有沒有問題，保母有沒有問題，就等司法來判定。」

對於彫博的說法，蔡姓保母只簡短的表示，她沒有看、也不想看彫博影片，對於對方的公開喊話不會理，只希望能夠早日恢復平靜。