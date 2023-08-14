　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

施工太吵小孩哭不停！保母停業9天怒告　法官判承包商全賠

▲▼高雄一名保母因隔壁施工噪音停業，向承包商求償獲賠。（示意圖／取自免費圖庫xframe、Pixabay）

▲高雄一名保母因隔壁施工噪音停業，向承包商求償獲賠。（示意圖／取自免費圖庫xframe、Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一許姓女子從事嬰幼兒托育工作，因隔壁在進行拆除工程，產生的噪音和粉塵讓小孩哭鬧不已，她不得不休業9天，並提告向工程承包商求償薪資損失；橋頭地院審理，認為承包商侵害許女居住安寧權，應全額賠償她休業期間全額薪資共2萬1456元薪資。

判決指出，許女在高雄租屋，提供嬰幼兒托育服務。去年葉姓承包商承攬許女家隔壁的拆除工程，因工作時產生噪音和粉塵，導致許女照顧的4名小孩經常哭鬧，許女只好向家長請假9天，請家長先自行照顧。

原本許女每月收取托育費1萬5400元、副食品費用2500元，每個小孩可收取月費1萬7900元，現在需退給4位家長每日596元，停業9天共損失2萬1456元薪資，她提告向承包商索賠。

葉姓承包商認為，許女應該向業主而非工人求償，而且高雄市政府環保局來稽查後，他們也已經進行改善，希望駁回許女請求。

法官認為，許女曾檢舉工人施工噪音過大，環保局派員到場測量後，測得音量超過噪音管制數值限制，並限期4日改善，令許女也提出家長退費簽收單據、向家長請假的對話等證據，可見蔡男在工程施工時，製造的噪音已超越一般人能容忍，侵害許女居住安寧權，應賠償她的損害共2萬1456元，全案還可上訴。

ET快訊
明鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外
郭書瑤哽咽道歉！　隔13年跳《Honey》認了：對舞台已經很
「最美禮生」夜市肩帶滑落！露一片雪白…急伸手遮胸
LIVE／高虹安詐46萬明細曝光！轟北檢最大笑話　直擊搶救大
才遭台粉轟敷衍…三上悠亞「引退活動慘滯銷」
快訊／五互集團女總裁現身道歉　受害人暴動
DJ SODA遭多人集體摸胸！　她崩潰發抖
天氣三階段變化！雨區增「大雨轟炸半個台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐助理費遭起訴！高虹安質疑時間太巧：2周前才移送林智堅棒球場案

桃園女情緒不穩坐在頂樓女兒牆　休假消防員路過協助平安救下

快訊／五互集團爆不法吸金220億！女總裁現身道歉　受害人暴動

施工太吵小孩哭不停！保母停業9天怒告　法官判承包商全賠

前立法院秘書長林錫山又被查出收賄300萬　再加判4年8月定讞

老婆太愛撿回收　夫「垃圾堆」生活10年崩潰離了

遭資策會「提告背信、詐欺取財」！　高虹安獲不起訴理由曝光

健身教練勒殺女友稱「我等一下就跟上」　判15年定讞

奧迪猛撞3車畫面曝！372萬A7引擎噴火　他酒測值飆出0.66慘了

高虹安慘了　檢察官用這法條「一審有罪」就失去市長寶座

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

輪船漏油！海龜滿身汙漬　暖心泰國人幫清理、擦殼

詐助理費遭起訴！高虹安質疑時間太巧：2周前才移送林智堅棒球場案

桃園女情緒不穩坐在頂樓女兒牆　休假消防員路過協助平安救下

快訊／五互集團爆不法吸金220億！女總裁現身道歉　受害人暴動

施工太吵小孩哭不停！保母停業9天怒告　法官判承包商全賠

前立法院秘書長林錫山又被查出收賄300萬　再加判4年8月定讞

老婆太愛撿回收　夫「垃圾堆」生活10年崩潰離了

遭資策會「提告背信、詐欺取財」！　高虹安獲不起訴理由曝光

健身教練勒殺女友稱「我等一下就跟上」　判15年定讞

奧迪猛撞3車畫面曝！372萬A7引擎噴火　他酒測值飆出0.66慘了

高虹安慘了　檢察官用這法條「一審有罪」就失去市長寶座

詐助理費遭起訴！高虹安質疑時間太巧：2周前才移送林智堅棒球場案

路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

農曆7月會避免「住飯店」？全場秒曝1事比鬼恐怖：更崩潰

夜店慶祝生日突然在地上昏倒　女「被拖進小房間」幾小時後死亡

彰化人歡呼！第一家百貨今動工　中友：預計招230品牌進駐

住旅店「一早6:30被破門」　情侶驚醒嚇壞！網怕爆：細思極恐

年薪百萬男眼看台中房價飆漲　悲吐：1字頭時沒買很後悔

布裘夫婦離婚糾纏7年終於落幕？　1關鍵原因讓她投降「不能再繼續了」

欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池　今正式啟用

孽緣比正緣多！最強「渣男渣女吸引機」TOP3星座

社會熱門新聞

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

19歲小情侶雙亡！甜蜜出遊變自撞奪命

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

即／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

張立昂酒醉鬧鄰　上銬畫面曝光

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆回堵3公里

童玩節壯男暴打13歲少年　舅還原對話

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉

為了1台洗衣機　少將參謀長遭重判12年

彰化騎士停紅燈突倒地　遭休旅車輾過送醫身亡

更多熱門

相關新聞

擔心小奴才摔下去　貓咪肉身守護

擔心小奴才摔下去　貓咪肉身守護

桃園飼主蕭貞宜家中有隻暹羅混虎斑貓「藍寶」貼心又可愛，這日媽媽便在網路上曬出一系列貓咪照顧寶寶的照片，只見畫面中，藍寶為了保護小奴才不要掉下椅子，便用肉身擋在寶寶前方，默默的在一旁守護，溫馨場景讓媽媽十分感動。

超毛！每次洗澡鄰居都傳怪聲　背後真相曝

超毛！每次洗澡鄰居都傳怪聲　背後真相曝

女兒送托嬰　被保母帶去「散步撿回收」

女兒送托嬰　被保母帶去「散步撿回收」

彫博出面反擊　保母：沒有看也不想看

彫博出面反擊　保母：沒有看也不想看

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

彫博向鳳梨道歉　喊話保母：差不多就可以了

關鍵字：

保母噪音

讀者迴響

熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面