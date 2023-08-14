施工太吵小孩哭不停！保母停業9天怒告　法官判承包商全賠

▲高雄一名保母因隔壁施工噪音停業，向承包商求償獲賠。（示意圖／取自免費圖庫xframe、Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一許姓女子從事嬰幼兒托育工作，因隔壁在進行拆除工程，產生的噪音和粉塵讓小孩哭鬧不已，她不得不休業9天，並提告向工程承包商求償薪資損失；橋頭地院審理，認為承包商侵害許女居住安寧權，應全額賠償她休業期間全額薪資共2萬1456元薪資。

判決指出，許女在高雄租屋，提供嬰幼兒托育服務。去年葉姓承包商承攬許女家隔壁的拆除工程，因工作時產生噪音和粉塵，導致許女照顧的4名小孩經常哭鬧，許女只好向家長請假9天，請家長先自行照顧。

原本許女每月收取托育費1萬5400元、副食品費用2500元，每個小孩可收取月費1萬7900元，現在需退給4位家長每日596元，停業9天共損失2萬1456元薪資，她提告向承包商索賠。

葉姓承包商認為，許女應該向業主而非工人求償，而且高雄市政府環保局來稽查後，他們也已經進行改善，希望駁回許女請求。

法官認為，許女曾檢舉工人施工噪音過大，環保局派員到場測量後，測得音量超過噪音管制數值限制，並限期4日改善，令許女也提出家長退費簽收單據、向家長請假的對話等證據，可見蔡男在工程施工時，製造的噪音已超越一般人能容忍，侵害許女居住安寧權，應賠償她的損害共2萬1456元，全案還可上訴。