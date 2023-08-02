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社會 社會焦點 保障人權

害鳳梨捲入風波彫博道歉　喊話保母：差不多就可以了

▲▼彫博在臉書PO出影片，反擊網友說法。（圖／翻攝自彫博臉書）

▲彫博在臉書PO出影片，回應近來網友的質疑。（圖／翻攝自彫博臉書）

記者賴文萱／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，全案竟疑似彫博自己吸毒害死孩子，當初力挺彫博的網紅鳳梨（吳泓逸）也被要求出面道歉，但仍被網友砲轟。彫博沉默6天後在臉書發聲向鳳梨道歉，「對不起，害他被這件事掃到風波，其實他做錯什麼事？」

彫博在臉書PO出影片回應近來風波，他坦承有抽K，這點要向女兒、媽媽道歉，因為抽K影響到整件案件的進度。接著他也向當初力挺他的鳳梨（吳泓逸）道歉害他掃到風波。

彫博說，「鳳梨真的是很衰，身為他的朋友，對他實在很抱歉，但今天你朋友家裡發生這種事，你會不會為他發聲？剛好他是公眾人物才被砲轟成這樣，鳳梨對社會也很多貢獻，總比你們這些在網路講閒言閒語好多了。」 

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／吳泓逸）

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／吳泓逸）

「今天發生這種狀況，他也不知道會變這樣子，所以他第一時間出來道歉，第二次也再慎重地對保母道歉，這是對大家的尊重」，彫博並說，其實他做錯什麼事？他當初有呼籲大家不要去撒冥紙、丟雞蛋啊。

接著，彫博喊話保母，「我去打妳我不對，所以我被判刑了啊，拿這件事出來講我不懂，該賠的我願意賠，我打妳我賠妳啊，法院判多少就給多少，請問要鳳梨賠償什麼？要求賠償就衝著我來。」

彫博最後說，「現在風向往妳那邊倒，我覺得差不多就可以了，現在就等司法繼續跑完吧，妳說妳沒罪，是暫時沒罪，暫時不起訴，不是說不可再起訴。」他並呼籲網友，看戲看結尾，結局是什麼再來評論。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博曾到保母家興師問罪。（圖／翻攝自YouTube）

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

▲▼遭冤虐死女嬰！保母2年「暴瘦10公斤」自責：為什麼接流氓案子？（圖／民眾提供）

▲蔡姓保母對於鳳梨的道歉不領情。（圖／民眾提供）

對於鳳梨的道歉，蔡姓保母認為「不需要，也不想看，因為他的道歉就像大便一樣，有什麼好道歉的」完全不領情。

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