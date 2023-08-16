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逾85億前瞻長照預算總實現率僅21.94%　國民黨團籲監院究責衛福部

▲曾銘宗（左起）、謝衣鳯、李德維出席國民黨立法院黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲曾銘宗（左起）、謝衣鳯、李德維出席國民黨立法院黨團16日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（16日）舉行記者會，指蔡政府投入85.6億元前瞻預算整建長照據點，但截至2022年底，預算總實現率僅21.94％，該計畫也被國發會連續5年評鑑為高風險（紅燈）預警中，顯見衛福部根本長期忽略長照使用者需求、與資源未能整合；國民黨團表示，衛福部根本是亂編預算、亂花錢，要求監察院和審計部，依法追究相關人員責任，該彈劾就彈劾，若涉不法就移送檢調查處。

國民黨團總召曾銘宗表示，前瞻基礎建設中整建長照據點計畫第1至3期編列85.6億元，但6年過去，預算總實現率僅21.94%。根據審計部查核結果，6年期間有15.39億元整建長照據點，雖有114處已完成驗收，但至今仍未使用，未來可能變成日照、長照蚊子館，其中台南市有34處、嘉義縣21處、行政院副院長鄭文燦擔任市長時期的桃園市有8處。

國民黨團書記長謝衣鳯則指，前瞻長照預算總實現率僅21.94%，不僅被審計部認為進度長期落後，也被國發會連續4年評為「高風險預警」計畫。而據監察院統計至2022年12月，長照據點已完工未開辦據點統計，第1期核定441件，已完工有60件未開辦；第2期核定258件，也有54件已完工未開辦。

國民黨團首席副書記長李德維認為，衛福部長照據點計畫只是好大喜功，預算一籮筐，執行沒半步。當衛福部執行不下去之後，又將責任推給地方政府，顯然在編列相關長照據點預算時，衛福部並未跟地方政府溝通了解，根據需求編列預算。

另外，謝衣鳯也提及，在長照系統中，給預算就能做好整體長照工作嗎？中央政府應該對於法規上和人力供給上，給予同等規劃。根據衛福部統計，從2017年長照機構數1099所，到了2021年反而減少為1081所；社工人數在2017年為1355人，到了2021年減少為1273人。這代表了需求量增加，但機構數、照服人力一直在減少，這是長照產業所面臨困境。

曾銘宗批評，衛福部只會撒錢，建造許多日照蚊子館，每塊錢都是人民的納稅錢，竟亂花錢濫用前瞻基礎建設的預算，國民黨團給予最嚴厲譴責；此外也要求監察院和審計部，依據《審計法》第71條，追究相關人員責任，該彈劾就彈劾，涉及不法部分，移送檢調查處。

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