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氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

▲▼總統賴清德主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日召開「國家氣候變遷對策委員會」第二次會議，經濟部次長連錦漳於會中報告「深度節能推動進展」，提出三階段計畫進行深度節能，未來將結合能源技術服務（ESCO）確保節能效益。會中多名委員肯定經濟部計畫，並由產業面、家戶面、建築節能等多方角度提出相關建言，盼能共同加強深度節能。

連錦漳今於「國家氣候變遷對策委員會」進行報告，提出政府推動深度節能行動方案三階段，由十大公營帶頭、九大部會齊節能、產業住宅全面擴散逐一進行，並結合ESCO確保節能效益。

據轉述，會中多名委員皆針對深度節能、永續提出多面向建言。針對深度節能推展，台灣人工智慧協會常務理事兼執行長林筱玫表示，善用AI能使效果加成，節能相關資料經由品質管理，可結合關鍵AI人才協助推展產業，ESCO產業也仰賴AI技術分析，感謝委員會提供難得機會，讓大家可以共同思考如何結合AI與ESG議題。

在建築節能方面，地球公民基金會董事長李根政說，汰換家電政策與建築節能改造，可結合環境部的用電行為改善進行合作，共同達成深度節能目標。

李根政也肯定經濟部提出具體計畫，並針對產業節能提出建議，認為應建立嚴謹的第三方績效查驗制度，而碳費收入能用以鼓勵產業節能投資達標；針對家戶節能，不能僅靠汰換電器，應透過系統性、跨部門的結盟，例如改善通風隔熱系統、安裝家戶智慧電表，或是串接電器資訊整合平台，讓家戶可以即時掌握用電情形。

此外，中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司則建議，希望儘速通過《產業創新條例》第10-1條投資抵減申辦規定，將「節能減碳」納入投資抵減項目，並提高適用投資抵減支出金額上限，提升產業界節能誘因，讓大小企業都可以減輕負擔、加速減碳。

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