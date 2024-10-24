總預算僵持有突破　行政院：誠摯向立法院說明總預算編制經過

▲行政院長卓榮泰願向立院報告總預算編制經過。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年中央政府總預算卡關，立法院長韓國瑜今（24日）再度啟動朝野協商，歷經3小時討論後，裁示11月1號及11月5號邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告。對此，行政院發言人李慧芝說，行政院將秉持兩院相互尊重的原則，誠摯地向立法院說明總預算及前瞻五期特別預算的編制經過；李重申，朝野和諧一直是卓院長最殷切的期盼，卓院長始終認為，團結的台灣才是最好的台灣。

有關立法院韓國瑜院長今（24日）下午就行政院所提「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」等案召集協商，並獲至結論邀請行政院卓榮泰院長率行政團隊赴立院就上開總預算案及特別預算案進行報告一事，行政院發言人李慧芝表示，政院樂見總預算協商程序能夠持續推進，也對後續進展保持樂觀。

李慧芝強調，行政院依往例及協商結論於下（11）月1日及5日赴立法院報告時，將秉持兩院相互尊重的原則，誠摯地向立法院說明總預算及前瞻五期特別預算的編制經過，以及在憲法及預算法規定下，大幅增加預算的法律提案，應徵詢行政院並確認資金來源的立場。

李慧芝重申，朝野和諧一直是卓院長最殷切的期盼，卓院長始終認為，團結的台灣才是最好的台灣，行政院期待透過編制情形的充分說明，取得立法院的委員們的支持，讓總預算案能交付委員會進入實質審查，保障全民的利益。