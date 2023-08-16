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私校退場改建社宅或長照據點　台首大等四校提行政院跨部會議討論

▲▼中州科技大學。（圖／翻攝自中州科大官網）

▲中州科大退場後，內政部評估校地將興建社會住宅。（圖／翻攝自中州科大官網）

記者許敏溶／台北報導

受到少子女化衝擊，私校退場消息頻傳，副總統賴清德更提出退場私校校地可作為社宅使用。教育部長潘文忠今（16日）表示，包括中州科大、和春技術學院、台首大、永達技術學院等4校，已經提到行政院跨部會會議中，徵詢各部會與地方政府需求，內政部提出社會住宅需求，衛福部則有設長照據點想法，若符合退場條例項目，也要和公益董事會討論，再做地目變更，才能往後進行。

少子化海嘯衝擊私校，導致不少私校停辦退場，針對私校退場後校地該何去何從，賴清德曾提出退場私校校地可作為社會住宅使用，當時就點名中州科大，外界也好奇目前相關進度。

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教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪時表示，根據退場條例規定，退場學校清算解散後，所有財產要歸公，而中央部會機關、地方政府與公立學校，都可以作為接續使用單位。由於退場學校跨到很多部會與地方政府，故教育部建請行政院邀請相關部會參與，由行政院副院長鄭文燦負責，召開幾次會議，邀集內政部、衛福部、勞動部、經濟部、文化部與地方政府參與。

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教長潘文忠表示，在行政院跨部會議上，已針對退場學校校地後續使用進行多次討論。（圖／記者許敏溶攝）

潘文忠表示，在行政院會議上，針對中州科大、和春學院、台首大、永達學院等4所退場學校，教育部也提供上述四校的情況與校地給等相關單位了解，教育部也組成工作小組，引導各部會與地方政府去會勘，並督促提出應用計畫。

潘文忠舉例說，由於中州科大校地、校舍不小，內政部有推出社會住宅需求，衛福部也有設長照據點想法，這也代表大學校區，不會只有單一機關進行評估，但因為牽涉到相關部會評估與預算編列，故還要等待各部會回覆。

不過，潘文忠指出，若政府單位評估適宜作為社會住宅或長照據點，且符合退場條例項目，也要和公益董事會討論，後續再要進行土地變更等相關措施。

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲台首大停招後，行政院透過跨部會會議討論校地後續如何使用。（圖／台首大提供）

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