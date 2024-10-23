▲三黨立委修法「討回七天假」，提議全通過休假日能再多10天。（圖／免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

政府2016年通過《勞基法》一例一休後，儘管讓大部分勞工能享受周休二日，卻同時也砍掉了勞工7天國定假日，如今朝野立委共識要將《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，同時新增國定假日，若最終提議全數通過，屆時至少可以多休10天假。

朝野立委共識要將《紀念日及節日實施辦法》從「命令」升格為「法律」，同時新增國定假日，立法院內政委員會23日舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，邀請學者專家、工會代表、民間團體出席，希望能廣納各界意見當作修法參考。

國民黨團的版本中，提議要恢復2016年一例一休廢除的7天假，包含元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日等，另外國民黨立委陳玉珍還提議，應該增設「八二三紀念日」。

民黨進及無黨籍立委高金素梅提議，應該增設原住民族日，並將原住民族歲時祭儀假增加為3天。民眾黨團的版本則希望將教師節、勞動節改為全國放假日。

國民黨團提案中表示，2016年「一例一休」廢除的7天國定假日應恢復，即元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日；立委陳玉珍則表示，爲緬懷維護台海和平60餘年的八二三戰役，應增設八二三紀念日。

民進黨團與無黨籍立委高金素梅則希望增設原住民族日，並將「原住民族歲時祭儀假」設定為3日；民眾黨團提案表示，應將勞動節、教師節列為全國放假日，若上述提案最終全數通過，屆時至少可以多休10天假。

▲勞團抗議民進黨政府「砍7天假」。（圖／記者李毓康攝）

至於為何當年會「砍7天假」，時任總統馬英九及立委2015年修正《勞動基準法》，除了將勞工雙周84小時工時，改為每周40小時「實現全面周休二日」外，也將法條制定的休假日（俗稱國定假日）由原本19日減少至12日，引發勞團抗議。

前總統蔡英文2016年大選前，曾許諾勞團未來不會砍7天假，民進黨選後在立法院取得絕對多數，原本決定履行承諾，然而卻引發企業界不滿，認為民進黨政府推翻了7天假的「只紀念，不放假」勞資協商共識，行政院後來只好提出「一例一休，砍7天假」版本，儘管此版本亦遭到勞團抗議，最終仍通過並正式上路至今。