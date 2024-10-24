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林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

▲▼外交部長林佳龍率領訪團抵達瓜地馬拉。。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍率領訪團抵達瓜地馬拉。。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍以總統特使身分率團出訪，前往聖文森及格瑞那丁祝賀聖國獨立45週年並順訪拉美及加海友邦，訪團今（24日）抵達瓜地馬拉。林佳龍表示，這是自己第三度到瓜國訪問，卻是首度有夫人廖婉如陪同，且廖是由瓜國第一夫人貝娜多邀請，期待展開柔性的夫人外交。

林佳龍透露，自己曾經在2008年擔任總統府副秘書長時，與時任總統陳水扁出席瓜地馬拉前總統柯隆的就職典禮，也在去年以總統府祕書長的身分，陪同前總統蔡英文訪問瓜地馬拉，而這是首度以外交部長的身分，赴瓜地馬拉進行友好訪問。

林佳龍表示，瓜地馬拉是我國在中南美洲重要的邦交國，自1934年建交以來兩國邦誼已有90年，今年「世界衛生大會」(WHA)及聯合國大會中，瓜國均致函表達支持台灣參與，是台灣在國際上堅定的友人，此行佳龍將晉見瓜國阿雷瓦洛總統(Bernardo Arévalo)及外交部長馬丁涅茲(Carlos Martínez)，要特別向他們表達感謝之意。

林佳龍指出，瓜國第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士，本月初才以瓜國總統特使身分祝賀我國雙十慶典，更特別南下參觀奇美博物館，同時接受廖婉如導覽。此行廖婉如也應貝娜多邀請與他同行，並由貝娜多安排前往Sumpago省參訪巨型風箏嘉年華的風箏工坊、參觀安地瓜博物館、欣賞春季四重奏音樂表演及當地民俗舞蹈演出，期待透過雙方的互動開展柔性的夫人外交。

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