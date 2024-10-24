若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

記者袁茵／台北報導

台北市議會23日進行黨團協商，針對各界關注的京華城容積案，協商後決議基於安全考量，請市府針對公安是否有疑慮進行調查，「若無疑慮，要求市府應立即做出停工處分」。台北市副市長李四川24日開會討論若京華城停工的公安疑慮，所有技師都認為，一定要把一樓板整個做完，否則會對高鐵、台鐵、台北偶戲館和附近15公尺民房產生問題。

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

李四川24日下午與技師公會開會討論京華城公安問題，會後接受媒體訪問，只見原訂下午3時結束會議，延遲了將近50分鐘才結束。李四川會後表示，今天不只是四大公會，包括原來在結構的設計技師、結構外審的所有專家學者都有到場，最主要是探討，如果京華城停工會有哪些安全疑慮。

李四川先說明，以目前現有法令，因為鼎越公司在昨晚抗告成功，不知道地方法院會如何更裁，但如果地方法院還是扣押，那北市府就會停止施工勘驗，倘若鼎越繼續施工，原則上勒令停工。

李四川提及，但如果是這樣，剛剛所有技師公會都提出建議，「這個工程一定要把一樓板整個做完。」目前一樓板只做了80％，還有20％與地下1樓、地下2樓都一定要完成，「大概才不會對旁邊的台鐵或高鐵、台北偶戲館，還有鄰近15米的民房產生問題」。

李四川指出，假設繼續扣押，北市府可能沒辦法讓該地的一樓板完成，而地下1、2樓也不可能繼續施工，繼續施工則會勒令停業，但如果是這樣，按照所有技師建議，都會對旁邊的高鐵、台鐵或民房產生安全疑慮。