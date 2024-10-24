慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

▲海鋒大隊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

中共「聯合利劍B」軍演期間，我國「海鋒大隊」運載雄風反艦飛彈的機動中隊出動部署，但也被中共網站與媒體揭露機動部署的位置跟經緯度。對此，國防部前視察盧德允表示，這沒什麼了不起，這就是「擺拍」，就是要去公開的地方讓大家看到，讓老百姓安心的，「真正打仗時候，絕對不會在這些地方出現」。

對於中共掌握了海鋒大隊的部署，盧德允表示，這沒什麼大不了，海鋒大隊有固定的陣地，不是露天的，是有碉堡的防護能力，中共如果用很大數量的精準飛彈打擊，還是會造成損害。

至於機動中隊，盧德允說，這就是不要在固定的地方，是要撒出去的，戰爭時候會部署在外面，讓中共不容易找到，要花很大精力找，就算找到了，也因為是分散部署，不會集中在一個地方，也要花費很多的飛彈，來中和掉機動中隊的系統編組，才可能讓機動中隊戰力減損或消失。

盧德允指出，機動中隊車輛滿多的，雄風飛彈車有一個拖車頭，後面是拖板車，上面會有4具發射器，有4顆飛彈，體積是非常龐大的，一個中隊會有好幾輛，有雷達車、指管車、維修車跟發電車，陣仗也很大，出去後不可能集中在一起，會稍微分散開來。

盧德允坦言，由於體積很大，隱藏也不容易，確實要花一點心思，要躲去哪裡都要先勘查，地勢、對空遮蔽、水電供應、官兵吃喝等，都要先安排演練，平常都要有所計畫。

至於為何在中共聯合利劍B演習的時候，海鋒大隊的機動中隊要拉出去放在海港跟海岸？盧德允說，中共軍艦繞台，施加軍事壓力，而我們則是擺出來因應，船在附近繞，那就用飛彈對付，24海里的距離，其實對中共很危險，「你要打到我不容易，但我要打他幾乎沒有困難」。

「現在不是要打仗，仗不是這樣打的，都是表象！」盧德允說，既然是表演跟過場，中共施壓下，政府為了安定民心，國軍要有所作為，機動雄風飛彈拉出來部署，放在開闊場地，直白一點就是「擺拍」，但這個擺拍沒有負面意思，而是顯示有自我防衛能力。

盧德允表示，形式上是機動部署，真正打仗絕對不會放這裡，應該是躲起來，讓外界看到的，也只會是一部分而已。

對於中共找到雄風飛彈部署跟經緯度，盧德允認為，這一點都不難，這麼多衛星照片輔助，我們也可以找到很多中共軍事基地，還有飛彈發射的地方，影片、照片比對就有了，沒有什麼了不起。

總而言之，盧德允強調，演習時候反而不可以到真正打仗會去的地方，就是要去公開地方讓大家看到，讓老百姓安心。

▼海軍以雄風反艦飛彈追瞄共軍。（圖／國防部提供）

