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少女打工被淫辱32次！色老闆讚「喇G第1名」　一原因免賠百萬

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小花到餐廳打工，卻遭老闆摸胸強吻32次，淫讚「喇G第一名」，崩潰求償100萬。（示意圖／取自pakutaso）

記者蔡怡萍／台北報導

范姓男子在台北市大安區開餐廳，雇用15歲少女小花（化名）兼職打工，但范卻在河濱公園停車場、餐廳廚房內對小花強吻、摸胸32次，高等法院依31個加重強制猥褻罪各處4至6月徒刑，均可易科罰金；另依1個加重強制猥褻罪，處8月徒刑，不得易科。另外小花也向范男民事求償100萬精神撫慰，但因提出請求時已超過2年時效，判決駁回小花之訴，范男免賠。

判決指出，小花2013年時年僅15歲，同年1到5月時到台北某餐廳打工。不料，范姓餐廳老闆竟以採購食材的名義，開車載她到某河濱公園停車場，趁四下無人之際，在車內親吻小花、撫摸小花的身體、強拉小花的手去摸自己下體，共計10次；同時還會在餐廳廚房，趁獨處時親吻、撫摸小花，共計20次，讓小花飽受驚嚇與煎熬。

除此之外，范男還請小花到家中，以為他女兒擔任家教複習功課的名義，趁隙對小花強吻亂摸，還會滿意地傳訊向小花色喊「妳喇G第一名」。

小花成年後前往心理諮商，被判定因曾遭范男猥褻心理有創傷，因此對異性產生普遍畏懼與不信任感、社交焦慮、創傷記憶侵入、出現在創傷場景相關惡夢等情緒。

一審法官認為，范男明知小花未成年，卻對她猥褻達32次，考量雙方未能達成和解，因此依對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，共判處范男有期徒刑2年，可易科罰金。

上訴到高等法院，法官檢視范男曾多次傳噁心訊息給小花，讓小花就算成年後也有害怕、哭泣等受創反應，撤銷前審，在猥褻罪部分，分別判處1個4月徒刑，以及30個6月徒刑，都可易科罰金；至於在成年人故意對少年強制猥褻部分，判他8月徒刑，不得易科罰金。

此外，民事部分小花也向范男求償100萬撫慰金，台北地院指出，從小花成年後推算2年為消滅時效期間，於2019年5月間消滅，但提起訴訟2021年6月間已超過時效，於是不應准許，判決范男免賠，仍可上訴。

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