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2023金門坑道音樂節登場　翟山坑道10／21起舉辦6場

▲▼ 2023金門坑道音樂節10月21至22日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2023金門坑道音樂節在10月21日至22日舉行。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門坑道音樂節即將邁入第15年，今年預計於10月21至22日共舉辦6場次，活動自8月21日下午2時開放網路售票，並酌收報名費每人200元整，想要體驗坑道內聆賞音樂會的樂迷，敬請把握機會！

金門國家公園管理處指出，今年金門坑道音樂節主題為「榮耀再現」，傳達音樂節15年以來給予上萬名樂迷的感動，及金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心。以金門國家公園與翟山坑道的環境美感與歷史意義為主軸，鼓舞人們更祥和、更智慧地面對挑戰，並喚起希望、期許更美好的未來。

第一天的節目「琴逢笛手」邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁一同演出，中國笛與木琴的加入，重新詮釋弦樂四重奏，並為弦樂四重奏增添更多元的音色。第二天的節目「天鵝之歌」則由新生代男高音林義偉，以清亮的音色、濃郁的情感與長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹進行對話，搭配藝術總監大提琴張正傑與三位頂尖音樂家所組成的弦樂四重奏，使翟山坑道堆疊出醉人的樂音。

▲▼ 2023金門坑道音樂節10月21至22日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

今年更邀請知名藝術家、現任國立中山大學的王以亮教授跨刀設計，以海洋、藝術、音樂、文化為設計元素，融合金門文化，帶入懷古情思，以新存在主義藝術風格呈現給觀眾嶄新的視覺饗宴。

金管處表示，翟山坑道因場地特殊，為維護參與聽眾的安全與表演品質，每場次聽眾限200人，並採售票入場，凡年滿7歲以上之民眾皆可參與，7歲至12歲者需有成人陪同。另因進場時需經過較多階梯，年長者或行動不便者，請考量行走安全無虞。

今年音樂節兩日各規劃3場次活動，第一場次為上午10時至10時40分；第二場為上午11時30分至12時10分；第三場為14時至14時40分，民眾可至「OPENTIX兩廳院文化生活」售票系統報名。

▲▼ 2023金門坑道音樂節10月21至22日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

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