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大陸 大陸焦點 特派現場

女博士赴塔吉自由行失蹤　陸使館證實：持續和當事人父母聯繫

▲大陸一名鄭姓女子前往塔吉克自由行失聯近一個月。（圖／翻攝上游新聞）

▲大陸一名鄭姓女子前往塔吉克自由行失聯近一個月。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名熱愛旅行的鄭姓女博士獨自一人前往中亞國家塔吉克旅行，7月19日和包車的駕駛分開後，便杳無音訊。鄭姓女子的好友昨（15）日透過社群發文向外界求助，希望能透過網路的力量，找到在塔吉克的朋友出手協助搜尋。對此，大陸駐塔吉克使館回應稱，已持續和當事人父母進行聯繫，「有些（情況）不方便向公眾進行透露。」

▲大陸一名鄭姓女子前往塔吉克自由行失聯近一個月。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，這位博主曬出的好友朋友圈截圖顯示，朋友圈停更在7月18日，當天的分享內容是從Penjikent（片治肯特古城，塔吉克斯坦境內遺址）到杜尚別，而7月17日發布的內容定位則顯示在塔吉克斯坦。

根據鄭姓女子朋友圈的發文時間推算，她在7月18日從塔吉克首都杜尚別包車10天前往帕米爾高原，7月19日到達魯尚區的巴塘地區，因車輛無法通行，便計劃下車過橋遊玩湖區，並與司機約定匯合點（司機說法），司機後來未見到鄭女士，直至7月20日，司機報案並上交行李。

發出求助文章的博主表示，自己是鄭女士的前同事及好友，鄭姓女子北大畢業後又在美國密西根拿到博士學位，工作10多年，一直喜歡一個人旅行，會攀岩、潛水，還去過珠峰營地、南極、喬戈里峰，經驗絕對豐富。
鄭姓女子在7月18日告訴父母親要去帕米爾高原，訊號不好，可能會10天不能聯繫，結果遍失聯至今。其父母和2名救援隊成員已準備飛到杜尚別，初步判斷或是從一個不太安全的橋上失足落水。

大陸駐塔吉克使館工作人員表示，已注意到此事，一直在和當事人父母進行聯繫，具體情況都已告知其父母，「當事人父母什麼情況都了解，有些不方便向公眾進行透露。」
 

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