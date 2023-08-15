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社會 社會焦點 保障人權

保母照顧女嬰「市場被抱走」人間蒸發30年　母心死聲請宣告死亡

▲▼嬰兒車示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲保母帶年幼的季女到市場，卻遭人從嬰兒車中抱走，經過29年遍尋不著，生母心死向法院聲請死亡宣告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名房姓女子在30幾年前生下女兒，但之後因故將女兒交給季姓友人認領，而季再交給保母照顧後，保母1993年5月間，帶著幼女到市場，女孩卻被不明人士從嬰兒車中抱走，從此下落不明30年、就像人間蒸發，完全沒任何身分證、殯葬等活動紀錄，生母房女只好向法院聲請死亡宣告，新竹地院於是宣告女兒於失蹤7年後的2000年5月7日0時死亡。

根據判決，房姓女子當年生下女兒後，因故將女兒託給季姓友人認領，女兒跟著改姓季，而友人將女兒交給保母照顧，1993年5月7日，保母帶著年幼的女兒到市場購物，不料一個不注意、季女竟遭人從嬰兒車抱走，生母房女得知後，積極地奔走尋找，但30年來女兒始終下落不明。

房女從原先的懷抱希望，到後來音訊全無漸漸心死，也接受了女兒無法找回的事實，於是向法院聲請死亡宣告。

新竹地院調查，季女失蹤後至今都沒有案件、出入境、換發身分證紀錄、殯葬等任何相關資料，勘認房女主張季女失蹤且生死不明已超過7年的事實，因此宣判失蹤人滿7年當天、2000年5月7日0時為季女死亡宣告。

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