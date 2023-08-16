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台大醫招生名額難撼動！校長陳文章：調升申請入學與繁星推薦比例

▲▼台大總圖完成裝修後首度曝光，命名為「致強大廳」，今天舉行揭牌儀式。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章（圖右）今天表示，台大明年將調升申請入學與繁星推薦招生比例，但醫學系不會調整。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學考試分發入學昨天放榜，台大沒缺額。台大校長陳文章今（16日）表示，申請入學、繁星推薦招生佔比會提高，明年申請入學比例提升到50%，繁星推薦調升到12%，再逐年調升到15%，分發入學雖會減一點，但不會太低，提供努力學生進入台大機會，尤其是台大醫學系，因為競爭激烈，加上考生都很優秀，故分發入學比例會高一點。

台大圖書館在啟用近25年後，在校友謝南強支持下，啟動總圖一樓空間裝修工程，今天舉行揭牌儀式，命名為「致強大廳」。校長陳文章接受媒體聯訪時，也說明台大未來三大招生管道的佔比方向。

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陳文章表示，繁星推薦和照顧弱勢或特殊選才，是照顧一些有特殊專長，申請入學則是讓各系有彈性選擇需要的學生，故台大將會逐年提升繁星推薦跟特殊選才比例，明年繁星將提升到12%，會逐年往15%靠近，這會跟教育部慢慢協調，讓偏鄉弱勢族群可以進入台大。

至於申請入學部分，陳文章說，明年會提升到50％，主因是申請入學不止看學測成績，還要看學習歷程與資料，希望藉此讓各系選才更有彈性，也會讓申請入學、繁星推薦招生佔比逐年提高。

不過，陳文章強調，雖然分發入學佔比會減少一點，但也不會太低，因為台大仍希望有些學生，仍可擁有藉由自己努力進入台大的機會，尤其是醫學系部分，因為競爭激烈，從申請入學與特殊選才，也不容易看出學生的不同，學生又很優秀，所以分發入學比例會高一點。

考試分發入學昨（15日）放榜，今年共有29校缺額6464人，創下10年來次高，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多。台大今年分發入學管道共錄取1561人，全部額滿沒缺額。

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