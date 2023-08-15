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文大缺額全國最多　校方：學校財務穩健「學生可住熱海飯店」

▲▼文化大學後門。（圖／文大提供）

▲文大分發入學缺額全台最多，校方表示，招生人數2618人，優於許多私校。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學分發入學今（15日）放榜。今年僅有29校缺額6464人，其中文化大學缺額1342人為全國各大專校院最多。文大則表示，文大今年招生整體缺額率較去年改善，缺額率減少15％，整體招生人數達2618人，也優於許多私立大專院校。校方財務穩健，增列大幅預算用於學生接駁專車，在各大捷運出口設接駁入校專車，並新增劍潭活動中心、熱海飯店合作，增加住宿量，改善校內住宿品質。

分發入學今天放榜，受到今年報名人數大增1.2萬人影響，今年僅有29校缺額6464人，比去年51校、逾1.4萬人，少了22校、8029人，但仍創下10年來次高紀錄。其中全台大專校院缺額人數最多為文大1342人，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。

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對於分發入學缺額為全國各大專校院最多，文大指出，儘管受到少子化衝擊，但文大今年招生整體缺額率較去年改善，缺額率減少15％，另整體招生人數達2618人，也優於許多私立大專院校，顯示文大在許多學生與家長心目中是表現穩健的學校。

文大表示，學校已經創校一甲子，財務穩健，為因應少子化，積極改善住宿品質及增列學生捷運接駁專車，包括大幅度斥資預算增列學生接駁專車，凡各大捷運出口均設接駁入校專車，並且新增劍潭活動中心、熱海飯店合作，增加住宿量，大幅改善校內住宿品質。

文大強調，面對少子化挑戰，且根據今年缺額分布學系分析，多與產業發展趨勢有極大正相關，未來文大會持續通盤檢討讓學校的運作更為順暢。但文大也瞭解大學有其社會責任，一個綜合型大學許多科系可能面對整體社會就業潮流需要轉型，但是文大仍堅持這些科系的存在，持續為國家培育所需之人才。

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