　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假出國旺季！「高鐵航空聯票」續推優惠　搭高鐵最低8折起

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲瞄準出國商機，高鐵公司續推高鐵航空聯票優惠。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後出國人潮持續成長，瞄準暑假旺季，台灣高鐵「高鐵航空聯票」持續推出優惠，購買華航、長榮、星宇及東方航空等指定航線機票，加購高鐵票最低8折起。

「高鐵航空聯票」2009年推出後，累計至今已超過130萬人次搭乘高鐵轉往機場出國。交通部觀光局統計，今年上半年出國旅客已高達490萬餘人次，帶動「高鐵航空聯票」買氣；桃園機場公司疫情前研究也指出，中南部出國旅客中有超過四分之一搭乘高鐵前往桃園機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瞄準暑假旺季，台灣高鐵持續推出「高鐵航空聯票」優惠，旅客購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，以及東方航空（含上海航空）指定航線機票，加購高鐵車票，可享標準車廂全票8折、商務車廂全票85折優惠。

台灣高鐵說明，旅客訂購機票後，前往航空公司官網加購高鐵車票，無論出境入境，不分平日或假日、不限車次，享標準車廂8折、商務車廂85折優惠票價，敬老、愛心及孩童等法定優待票旅客則為5折優惠；以左營至桃園單程成人票為例，標準車廂原價1,330元，加購價1,060元，來回省下540元；商務車廂原價2,200元，加購價1,870元，來回省下660元。

高鐵公司指出，即日起到12月31日止，高鐵TGo會員購買「高鐵航空聯票」，並於生日當月搭乘完畢，還可再享紅利點數2倍贈送的優惠。

ET快訊
小黑全身血「走進捷運站」死亡　可能死因曝光
林襄露餡「最喜歡球員」選馬傑森！　1年後換人了
驚悚片！男大生恍神撞10車　騎士被「拖行30m」
快訊／10:02規模4.9地震！　最大震度2級
快訊／賴慧如與男友結婚　登記畫面曝光！
林子偉最快下周披猿袍亮相！　台鋼獲王柏融等4球員
厄瓜多總統候選人遭殺現場！　「連開12槍」民眾尖叫奔逃
30多歲女染食腦變形蟲亡！　台大醫：無治療方法、死亡率99%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

護學童安全　蔣萬安：年底前五大幹道「機車退出人行道」

24小時顧嬰！小姑老公減薪「婆婆逼退費4萬8」　結局更荒謬

快訊／10:02台灣東部海域規模4.9地震　最大震度2級

暑假出國旺季！「高鐵航空聯票」續推優惠　搭高鐵最低8折起

不只為了乾淨！台北捷運為何禁止飲食？　真相曝光長知識了

快訊／大雷雨連轟南部2縣市！警戒1.5小時　防雷擊、淹水

快訊／雨彈狂轟！5縣市持續豪大雨特報　警戒到入夜

西南風豪雨今明最猛烈！熱對流大雷雨軋一腳　全台都是降雨熱區

鄭明典示警「1排列方式」對流胞要小心！　5縣市大雨特報

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

護學童安全　蔣萬安：年底前五大幹道「機車退出人行道」

24小時顧嬰！小姑老公減薪「婆婆逼退費4萬8」　結局更荒謬

快訊／10:02台灣東部海域規模4.9地震　最大震度2級

暑假出國旺季！「高鐵航空聯票」續推優惠　搭高鐵最低8折起

不只為了乾淨！台北捷運為何禁止飲食？　真相曝光長知識了

快訊／大雷雨連轟南部2縣市！警戒1.5小時　防雷擊、淹水

快訊／雨彈狂轟！5縣市持續豪大雨特報　警戒到入夜

西南風豪雨今明最猛烈！熱對流大雷雨軋一腳　全台都是降雨熱區

鄭明典示警「1排列方式」對流胞要小心！　5縣市大雨特報

言承旭失控哭了！　淚提原生家庭創傷「我是被不要的」哽咽說不下

郭柯怎麼合？　她分析：郭台銘若組黨「民眾黨注定泡沫化」

快訊／台南豪雨特報多區積水　警冒雨拉封鎖線維護行車安全

遍地泥漿超慘！南投親愛村成孤島「1400人受困」　居民急拍片求援

星宇現增股上市引殺盤　失守30元重挫逾13％

陳冲提醒侯友宜、柯文哲、賴清德　向尼克森學習

當《我獨》韓星地陪！　台大生原本「不知旗安84是誰」：還有聯繫

想要台鋼狀元林子偉　樂天桃猿開3人選+王柏融議約權

買爭鮮gogo米皮捲！她打開瞬間飆粗話　網驚呼：陰天的毛？

天使輪沉船內部影片曝！殘破如遭轟炸　清櫃+抽殘油要花3億

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

PTT「小妹哥」公布懷孕餵奶照　網看1點質疑

關公神像分3種！命理師：拜對加分、拜錯虧本

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

成人展的魅力？　搖滾區男「手伸褲檔」上下抖動

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

雨區擴大！雷雨再轟7天「3縣市示警」　蘭恩今轉中颱

租雅房洗澡聽「天花板傳女聲」！他抬頭一看嚇爛

更多熱門

相關新聞

暑假出國機捷A1、A3站託運超便利

暑假出國機捷A1、A3站託運超便利

隨著疫情解封以及暑假到來，許多人早已幫親友孩子買好機票，就等著拉好行李、飛出國門，來趟久違的家族旅行。然而，無論是家族旅行或個人獨旅，在炎炎夏日一路拖著行李到機場，旅程尚未開始體力就先耗盡一半。

科技男「寧通勤1.5小時」　過來人：新竹機能0分

科技男「寧通勤1.5小時」　過來人：新竹機能0分

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗

新自強號屌打高鐵？過來人曝乘坐體驗

今起機捷A1行李託運　爽領大禮包

今起機捷A1行李託運　爽領大禮包

下班衝機場！富士山攻頂「 快閃40小時」熱血行程曝

下班衝機場！富士山攻頂「 快閃40小時」熱血行程曝

關鍵字：

高鐵航空聯票出國機場

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面