暑假出國旺季！「高鐵航空聯票」續推優惠　搭高鐵最低8折起

▲瞄準出國商機，高鐵公司續推高鐵航空聯票優惠。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後出國人潮持續成長，瞄準暑假旺季，台灣高鐵「高鐵航空聯票」持續推出優惠，購買華航、長榮、星宇及東方航空等指定航線機票，加購高鐵票最低8折起。

「高鐵航空聯票」2009年推出後，累計至今已超過130萬人次搭乘高鐵轉往機場出國。交通部觀光局統計，今年上半年出國旅客已高達490萬餘人次，帶動「高鐵航空聯票」買氣；桃園機場公司疫情前研究也指出，中南部出國旅客中有超過四分之一搭乘高鐵前往桃園機場。

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瞄準暑假旺季，台灣高鐵持續推出「高鐵航空聯票」優惠，旅客購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，以及東方航空（含上海航空）指定航線機票，加購高鐵車票，可享標準車廂全票8折、商務車廂全票85折優惠。

台灣高鐵說明，旅客訂購機票後，前往航空公司官網加購高鐵車票，無論出境入境，不分平日或假日、不限車次，享標準車廂8折、商務車廂85折優惠票價，敬老、愛心及孩童等法定優待票旅客則為5折優惠；以左營至桃園單程成人票為例，標準車廂原價1,330元，加購價1,060元，來回省下540元；商務車廂原價2,200元，加購價1,870元，來回省下660元。

高鐵公司指出，即日起到12月31日止，高鐵TGo會員購買「高鐵航空聯票」，並於生日當月搭乘完畢，還可再享紅利點數2倍贈送的優惠。