全台10大超刺激遊樂設施！第一名是夏季限定

▲劍湖山是台灣知名遊樂園。（示意圖／劍湖山世界提供）

記者李芷萱／綜合報導

你是去遊樂園玩，會專挑驚險、刺激度高的遊樂設施的人嗎？《DailyView網路溫度計》統計整理出十個網友熱議的刺激度破表遊樂設施，趕快來看看你玩過幾個！

TOP 3，搶救地心（麗寶樂園）

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台灣唯一的斷軌式雲霄飛車就是搶救地心，衝刺過程車體會延著軌道旋轉2圈半，最快速度可達時速94公里，不過這項設施曾在2022年7月傳出「卡在半空中」的事件，麗寶樂園解釋當時是器材安全機制自動啟動，十分鐘後就恢復正常，事後也有發紅包給受驚嚇的遊客，表達歉意。

TOP 2，笑傲飛鷹（六福村）

六福村自瑞士引進笑傲飛鷹，為全世界第二座、亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車，瞬間最高時速122公里，在1分30秒的歷程中遊客將兩腳懸空、以360度螺旋衝天、90度垂直俯衝急速下降，在2022年10月時也有一隻阿圓、蔡哥、金針菇以及林萱YouTuber集體挑戰這項遊樂設施，吸引許多網友留言，「看蔡哥玩遊樂設施都會莫名的舒壓，那麼壯然後叫最大聲，這個反差感超級大」。

TOP 1，尖叫無底洞（劍湖山）

劍湖山夏日限定的360度滑水道「尖叫無底洞」，是近一年討論度最高的恐怖大魔王，遊客可體驗從3層樓的高度垂直下滑，全程10秒享受每秒滑行7、8公尺的快感。此外，本站先前曾報導《泳裝正妹水上自由落體！出來「上衣不見」網氣炸 劍湖山回應了》，曾有一位正妹進入該遊樂設施，不料最後下來的是一名刺青男，被網友笑稱是「性轉滑水道」，對此劍湖山小編也澄清，「本設施不會造成性轉，請各位山友放心搭乘。」

▲你玩過幾個？（圖／網路溫度計提供）