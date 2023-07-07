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動團指控六福村！近20種動物福利堪慮　籲竹縣府勿黑箱通過評鑑

記者許敏溶／台北報導

新竹六福村在今年3月發生狒狒逃脫被槍殺事件，成為全國矚目事件，下周即將進行兩年一次的評鑑。動保團體今（7日）召開記者會，指近期實地觀察發現，六福村近20種動物福利堪慮，呼籲縣府勿黑箱通過，且評鑑應比照狒狒會勘資訊公開三原則：「公開委員名單與建議事項、公開改善期限、公開複查制度」，並通盤檢討相關制度以供社會大眾檢視，避免缺乏社會公信力。

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為孟加拉虎後場群聚飼養，不符合動物習性。（圖／鳥語獸躍提供）

▲動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為孟加拉虎後場群聚飼養，不符合動物習性。（圖／鳥語獸躍提供）

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六福村在今年3月發生狒狒逃脫被槍殺事件，引發各界關注，六福村從否認到承認狒狒是從自家園區脫逃，新竹縣府農業處認為六福村違反野生動物保育法，開罰最高金額5萬元。

六福村兩年一次的評鑑在即，包括台灣動物平權促進會、台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍等動物保護團體，今天與立委陳椒華聯合召開記者會，指經過動團近期實地觀察，發現近20種動物福利堪慮，呼籲新竹縣府勿黑箱通過評鑑。

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，呼籲新竹縣府下周不要黑箱通過評鑑。（圖／記者許敏溶攝）

▲動團指控六福村近20種動物福利堪慮，呼籲新竹縣府下周不要黑箱通過評鑑。（圖／記者許敏溶攝）

鳥語獸躍調查員林婷憶指出，六福村非洲獅高達19隻、孟加拉虎則高達24隻，採取輪流展示，未展示的獅子、老虎只能長時間關養在後場，導致活動量嚴重不足，而將老虎群養，也違反老虎獨居的自然習性；另四角羊、山羊必須忍受水泥地表溫度高達45.7度，大型水禽如鵜鶘、紅鶴等大型水禽後場質疑無水池，阿拉伯狒狒空間單調、無法攀爬，都是讓人擔憂的狀況。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳則表示，六福村內有70種動物、上千隻動物，動團花了好幾天才觀察不到20種動物，下周新竹縣府要進行2年一次評鑑，卻僅規劃不到一天時間，嚴重懷疑如何做好六福村的評鑑，是否有黑箱作業，而根據規定，若評鑑不合格要限期改善，限期內未改善最重可以撤照。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊指出，六福村在110年「輕鬆」取得動物展演許可證，但審查內容卻保密到家，僅公開自我評估報告。根據新竹縣政府網站公布的六福村111年自我評估報告，六福村自評「優級」、環境設施自評滿分、動物狀況自評僅扣一分，滿分48分獲得高分46分，對照專家學者到六福村現場會勘，明確指出六福村存在諸多動物圈養管理上的缺失，可見公開自我評估報告未具參考價值、形同虛設。

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為阿拉伯狒狒空間單調、無法攀爬。（圖／鳥語獸躍提供）

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，上圖為阿拉伯狒狒空間單調、無法攀爬；下圖為圖為鵜鶘、紅鶴等大型水禽遭質疑無水池。（圖／鳥語獸躍提供）

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為鵜鶘、紅鶴等大型水禽遭質疑無水池。（圖／鳥語獸躍提供）

林憶珊、何宗勳、林婷憶、陳椒華等人也一同呼籲，六福村評鑑應比照狒狒會勘資訊公開三原則，「公開委員名單與建議事項、公開改善期限、公開複查制度」，並通盤檢討相關制度，提供社會大眾檢視，避免缺乏社會公信力。

▲▼動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為山羊夏季水泥地高達45.7度。（圖／鳥語獸躍提供）

▲動團指控六福村近20種動物福利堪慮，圖為山羊夏季水泥地高達45.7度。（圖／鳥語獸躍提供）

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