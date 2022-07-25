泳裝正妹水上自由落體！出來「上衣不見」網氣炸　劍湖山回應了

▲一名泳裝正妹遊玩水上自由落體的影片引起網友討論。（圖／翻攝劍湖山世界）



記者鄒鎮宇／綜合報導

劍湖山世界日前在臉書粉專PO出「全台唯一水上自由落體」的設施廣告影片。沒想到，網友看到封面的泳裝正妹點進去，最後卻發現是沒穿上衣的男生出現，笑稱是「會性轉的滑水道」。對此，劍湖山世界25日也幽默發文道歉。

劍湖山世界日前在臉書粉專發文表示，劍湖山有全台唯一的水上自由落體「尖叫無底洞」，遊客可以享受每秒急墜2層樓的快感，把煩惱與不爽通通拋到九霄雲外，影片封面也選用一名泳裝正妹正準備遊玩的畫面，讓不少網友直接點開觀看，結果卻與想像不同。

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▲▼泳裝妹進入滑水道後，褲子的顏色意外轉變。（圖／翻攝劍湖山世界）



15秒的宣傳影片中，一名正妹站在滑水道上墜落，但進入滑水道畫面時卻是黑色泳褲，開始讓網友覺得不對勁，最後出現的竟是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接笑出來。

該段影片截至25日已有20萬觀看，網友紛紛留言「變性的奇蹟隧道？」「片頭的小姊姊是亂馬1/2嗎」、「馬上去，早就想當男人了」、「刺激…美女下去變男生」、「為什麼掉下去的是妹子，出來變成男孩子？這我不行」、「出來是個男的…剪接的藝術」、「辣妹沖進去，出來變男的，誰敢玩？把我的女朋友還給我」。

▲網友看到最後發現是男生出現，開玩笑說是「性轉滑水道」。（圖／翻攝劍湖山世界）



劍湖山世界25日開玩笑地發文澄清，「本設施不會造成性轉，請各位山友放心搭乘，造成山友們的困惑，山小編在此鄭重道歉」，並刻意用自己帳號再次留言，「了不起。負責」。對此，網友也立刻回覆，「請問有性轉的版本加多少錢可以玩到」、「蛤？不會嗎？我比基尼都買好了欸」、「沒性轉就不想玩了啊」、「不會性轉的設施，我可是不玩的」、「我本來想體驗一次當男生的說」。

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