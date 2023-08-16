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「屏執盃」朗讀演講比賽　得獎者將接受Podcast專訪

▲國中組演說比賽合影 。（圖／屏東執行分署提供，下同）

▲國中組演說比賽合影 。（圖／屏東執行分署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導　

法務部行政執行署屏東分署於14日舉行第一屆「屏執盃」朗讀演講比賽，共有14位小學生及5位國中生參賽。楊碧瑛分署長開幕致詞時先謝謝參賽同學藉由準備稅、健、罰、費等四大類行政執行案件之朗讀稿或演講稿，瞭解行政執行的核心價值與理念，並感謝家長及指導老師的共同參與，使法治教育得以從小扎根。

▲國中組演說比賽合影 。（圖／屏東執行分署提供，下同）

▲國小組演說比賽合影 。

比賽由明華國中鄭志昇校長、國教輔導團黃如惠主任、屏東女中李世泉老師以及分署二位執行官發言人擔任評審，參賽同學表現可圈可點，尤其是朗讀比賽競爭激烈，小朋友個個台風穩健，在抑揚頓挫間聲音表情豐富活潑，要從中選出名列前茅者著實讓評審傷透腦筋。

▲國中組演說比賽合影 。（圖／屏東執行分署提供，下同）

最後由四林國小盧奕蓁小朋友以及中正國中許廷安同學脫穎而出，分別獲得國小朗讀組及國中演講組特優，中正國小潘丞裕、仁愛國小傅翊晴、明正國中陳宥廷等同學並列為優等，楊分署長並親自頒發獎盃、獎牌、獎金及紀念品予全體參賽同學。

近日楊分署長將在分署Podcast節目「屏安鴨の拉吉歐」對得獎同學進行專訪，並播放他們精彩活潑的參賽片段。

屏東分署表示，這是全國13個執行分署第一次以演講朗讀比賽來傳達「法遵先行公義便民」的理念，近日屏東分署甫獲得法務部檔案管理績優之肯定，此次發揮創意，運用屏東分署已結案的指標性案件內容為文本素材，充分發揮檔案應用之法律宣導效果，非常具有歷史意義，希望同學們一起用聲音為這個暑假譜寫充實而特別的回憶，也期待這次活動為參賽者日後成為好公民，甚至是法律工作者播下種子。

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