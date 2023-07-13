BMW男吃74張罰單不甩　拔牌扣車拍賣！他乖乖繳清8萬

▲監理站警方及分署書記官現場執行攔查與查封車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東有一年輕男子駕著白色BMW車輛到處趴趴走，卻常常不遵守交通規則，被開了74張交通罰單，加上該台BMW的使用牌照稅與汽燃費，累欠近8萬元的罰款與稅費未繳納，屏東執行分署接手執行後，發現他名下剩這台汽車，通知他繳款，他置之不理，屏東警分局會監理站執行路邊攔檢勤務，啟用千里眼車牌辨識系統查獲，通知該分署啟動鑑價拍賣程序，讓他繳清，領回愛車。

這名年輕男子2年多來，開著白色BMW車輛到處趴趴走，因違停、闖紅燈、超速、紅燈右轉、不打方向燈、未繫安全帶、併排停車、不繳ETC通行費及牌照等稅收，卻不繳，案件自2022年起陸續移送至屏東執行分署執行，分署受理後數次扣押義務人存款，但只有執行到幾千元，男子名下財產僅剩這台8年份白色BMW房車，分署通知他交出車輛供查封拍賣抵償所欠稅費，他也置之不理。

屏東監理站以其自行研發的逾檢註銷車輛千里眼車牌辨識系統，與屏東縣警方聯合執行路邊攔檢勤務，日前終於順利攔查到這部BMW房車，警方當場拔牌，監理站亦立刻通知分署執行人員到場查封車輛。

由於他無法當場繳清，員警遂坐鎮副駕駛座由他將車輛駛回分署停放保管。該部BMW白色帥氣外觀良好，書記官旋即通知鑑價公司鑑價，預計於分署法拍會進行拍賣。日前，他湊足現金現身分署，繳清積欠2年的罰單與稅費後領回愛車。

屏東執行分署表示，今年6月13日高雄區監理所李瑞銘所長與屏東分署楊碧瑛分署長簽訂合作意向書，利用屏東監理站的千里眼辨識系統，鎖定違規大戶車輛加強攔檢取締，期許跨機關合作以科技執法實現公法債權，並能終結交通違規行為進而捍衛用路人權益。

該分署表示，這是分署與監理站簽訂意向書後第一件合作成功案例，提醒車主愛車要依規定參加定期檢驗，駕駛人亦應共同遵守交通規則避免違規罰單的發生，否則在跨機關鍥而不捨的努力下，車輛隨時都有被查獲之風險，且義務人尚須另外負擔執行所衍生的程序費用，荷包失血不划算。