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編纂辭典發揚阿美族語！吳明義博士辭世　徐榛蔚致哀頒表揚狀

▲▼吳明義院長辭世，享耆壽89歲，於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳明義院長辭世，享耆壽89歲，於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

於2016年創立「台灣阿美族語言永續發展學會」，長年推動阿美族語傳承及復振的大家長， Namoh Rata吳明義院長辭世，享耆壽89歲。14日於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式，縣長徐榛蔚前往致哀，代表縣府頒贈表揚狀，感謝吳明義院長畢生投入阿美族語傳承的無私奉獻，場面溫馨感人。

▲▼吳明義院長辭世，享耆壽89歲，於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚前往致哀，代表縣府頒贈表揚狀。

縣長徐榛蔚表示，，原住民族語言存在面臨瀕危，只是程度不同，原住民族文化能真正傳承，關鍵因素就是語言，她相當推崇Namoh Rata吳明義院長畢生為阿美語言復振、推廣、傳承，更是凝聚了深厚的文化價值，期許這些珍貴的語言文化傳承給後代，並在教育及文化保存的領域得以廣泛運用。

▲▼吳明義院長辭世，享耆壽89歲，於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生於阿美族高寮部落的Namoh Rata吳明義院長生平經歷過日本及國民政府的教育系統，並在1997年於R.S, St. Charles University, U.S.A.獲得博士學位。曾在玉山神學院擔任教授和院長一職，在國立東華大學原住民民族學院傳授阿美族語言和文化，為了表彰Namoh教授在傳承、紀錄阿美族語言和文化知識上的貢獻，世界原住民族大學於2019年07月30日，頒授原住民族傳統知識教育榮譽博士學位，更在慈濟大學人類發展系擔任客座教授，培養了許多投入原住民族知識教育與紀錄的人才。

▲▼吳明義院長辭世，享耆壽89歲，於花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳院長將畢生對阿美族語言全面的認識書寫成一本厚達上千頁，記錄超過三萬字的辭典，成為許多阿美族語的學習者和教學者仰賴的寶典，同時也藉此勉勵了許多原住民族傳統知識建構的參與者和學習者。這對原住民族而言是一個莫大的榮耀，更是所有阿美族感到自豪的一刻。他在民族知識和教學上的貢獻，為眾人所景仰。

原民處代理處長督固‧撒耘認為，家庭與社區的強化才是母語永續生存的核心，族群語言流失是各族群普遍的現象，Namoh Rata吳明義院長為阿美族語言積極建構、教學推廣、編撰記錄阿美族語言，蒐集彙整各部落生活用語、不僅使後輩得以查閱、學習，更將我們祖先的語言推向國際，我們也將學習吳院長不遺餘力的精神。

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