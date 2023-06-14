花蓮縣誌編纂工程啟動　攜手東華大學保存20年歷史記憶

▲花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今年正式啟動第四度花蓮縣志的纂修工程，攜手國立東華大學一同為花蓮的變遷留下紀錄。13日在花蓮縣政府大禮堂舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會，廣邀花蓮各界賢達、在地耆老透過座談方式蒐集近20年來對花蓮的觀察與變化，以及對此次縣志編修的建言，做為後續各篇志書撰寫之參考，並完備花蓮縣歷史沿革紀錄。

縣長徐榛蔚表示，續編工程是肩負著重大責任，必須以誠實的態度將過去20年花蓮的轉變展現於未來的縣志，讓花蓮在地居民和各界代表共同參與，一起感受花蓮跟著世界與時俱進。希望藉由徵詢豐富的史料、大膽的假設和廣泛的資料收集後，認真負責的分析和整理，這是四年當中極其重要的工作。

徐榛蔚感謝吳冠宏院長願意承擔起這十冊縣志的續編工程，她提到去年客家處編撰客家人物志時，廖高仁校長曾提醒縣府團隊需著手編撰這20年的縣志，對此徐榛蔚也表示誠摯的謝意，並強調每位參與者的重要性，她說，每個人的成長歷程和觀點都是獨特的，期望不同的視角能使整個花蓮縣志全面而完整，以符合大家的期待。

▲透過座談方式蒐集近20年來對花蓮的觀察與變化及編修的建言，完備花蓮縣歷史沿革紀錄。

會中，徐榛蔚親自頒發顧問聘書給張政勝老師並表示，張老師具有豐富文史工作經驗，對於縣志的編撰工作有著深厚的造詣和獨到的見解，儘管今日身體不適，仍然拄著枴杖出席座談會，展現出他對於這次縣志編撰工作的高度關注與熱情。

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發顧問聘書給拄著枴杖出席座談會的張政勝老師（右）。

本次續修工程由國立東華大學人文社會科學學院吳冠宏院長籌組跨領域團隊，成員除了來自歷史學系、台灣文化學系，另有社會學系、教育與潛能開發學系和自然資源與環境學系的教師群所組成，預計以四年時間（民國112-115年）完成民國91至110年之資料蒐羅及編纂。本次續修除沿用舊有綱目：歷史、自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育等八篇，另新增「觀光篇」，以因應近二十年的花蓮發展特色，並新設「人物篇」，透過花蓮地方典範人物之生命軌跡的探尋，以重現鮮活深刻的時代印痕。

為促使地方參與且廣泛蒐羅鄉親對縣志纂修的工作建議，縣府文化局與東華團隊合作，在與光復鄉公所、豐濱鄉公所、玉里鎮公所的協力下，將於6月13日、16日舉辦北、中、東、南四場分區座談會，力邀各界耆老、賢達一同與會，針對近二十年的地方大事記、地方發展特色，以及重要歷史人物進行討論與交流，期許集結產、學、官之眾力，共創合作縣志的美好風景。

