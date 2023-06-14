　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮縣誌編纂工程啟動　攜手東華大學保存20年歷史記憶

▲▼花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今年正式啟動第四度花蓮縣志的纂修工程，攜手國立東華大學一同為花蓮的變遷留下紀錄。13日在花蓮縣政府大禮堂舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會，廣邀花蓮各界賢達、在地耆老透過座談方式蒐集近20年來對花蓮的觀察與變化，以及對此次縣志編修的建言，做為後續各篇志書撰寫之參考，並完備花蓮縣歷史沿革紀錄。

縣長徐榛蔚表示，續編工程是肩負著重大責任，必須以誠實的態度將過去20年花蓮的轉變展現於未來的縣志，讓花蓮在地居民和各界代表共同參與，一起感受花蓮跟著世界與時俱進。希望藉由徵詢豐富的史料、大膽的假設和廣泛的資料收集後，認真負責的分析和整理，這是四年當中極其重要的工作。

▲▼花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚感謝吳冠宏院長願意承擔起這十冊縣志的續編工程，她提到去年客家處編撰客家人物志時，廖高仁校長曾提醒縣府團隊需著手編撰這20年的縣志，對此徐榛蔚也表示誠摯的謝意，並強調每位參與者的重要性，她說，每個人的成長歷程和觀點都是獨特的，期望不同的視角能使整個花蓮縣志全面而完整，以符合大家的期待。

▲▼花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲透過座談方式蒐集近20年來對花蓮的觀察與變化及編修的建言，完備花蓮縣歷史沿革紀錄。

會中，徐榛蔚親自頒發顧問聘書給張政勝老師並表示，張老師具有豐富文史工作經驗，對於縣志的編撰工作有著深厚的造詣和獨到的見解，儘管今日身體不適，仍然拄著枴杖出席座談會，展現出他對於這次縣志編撰工作的高度關注與熱情。

▲▼花蓮縣政府邀各界賢達、在地耆老舉辦《續修花蓮縣志》啟動記者會暨北區座談會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親自頒發顧問聘書給拄著枴杖出席座談會的張政勝老師（右）。

本次續修工程由國立東華大學人文社會科學學院吳冠宏院長籌組跨領域團隊，成員除了來自歷史學系、台灣文化學系，另有社會學系、教育與潛能開發學系和自然資源與環境學系的教師群所組成，預計以四年時間（民國112-115年）完成民國91至110年之資料蒐羅及編纂。本次續修除沿用舊有綱目：歷史、自然、政事、經濟、社會、文化、族群、教育等八篇，另新增「觀光篇」，以因應近二十年的花蓮發展特色，並新設「人物篇」，透過花蓮地方典範人物之生命軌跡的探尋，以重現鮮活深刻的時代印痕。

為促使地方參與且廣泛蒐羅鄉親對縣志纂修的工作建議，縣府文化局與東華團隊合作，在與光復鄉公所、豐濱鄉公所、玉里鎮公所的協力下，將於6月13日、16日舉辦北、中、東、南四場分區座談會，力邀各界耆老、賢達一同與會，針對近二十年的地方大事記、地方發展特色，以及重要歷史人物進行討論與交流，期許集結產、學、官之眾力，共創合作縣志的美好風景。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
撞擊瞬間曝光！　2女碩生雙載1死1重傷
23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務
新北火葬場砍人！抬棺男持西瓜刀　猛砍滿身血
快訊／陳明通退休金到手！　台大教評會結果出爐
又有助理爆料！點名「請坦然面對」　陳其邁這次尷尬了
麥當勞「5大品項買1送1」　今天開吃
獨／被載疑睡著...機車墜2m深排水溝　他頭部重創亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

嘉義縣警察節活動25人受表揚　波麗士捐血做公益

桃市稽查連鎖體系幼兒園　祭兩大處理原則保障幼兒權益

端午連假遊桃園超精彩　賽龍舟、蜜桃甜、粽飄香…活動一次看

台電嘉義區前進阿里山偏鄉　推廣用電服務及安全節能

台電獎助學金頒獎典禮　謝國樑盼連手推動基隆電纜地下化

花蓮端節應景食品抽驗結果出爐　1業者調味料過期遭罰6萬

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

竹市青少年畢旅「自助行」　鼓勵青年勇敢探索

端午傳愛到台東　唐氏症基金會捐贈880份肉粽禮盒

嘉義縣警察節活動25人受表揚　波麗士捐血做公益

桃市稽查連鎖體系幼兒園　祭兩大處理原則保障幼兒權益

端午連假遊桃園超精彩　賽龍舟、蜜桃甜、粽飄香…活動一次看

台電嘉義區前進阿里山偏鄉　推廣用電服務及安全節能

台電獎助學金頒獎典禮　謝國樑盼連手推動基隆電纜地下化

花蓮端節應景食品抽驗結果出爐　1業者調味料過期遭罰6萬

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

華碩組織大調整爆一波百人裁員潮　公司：不回應無根據的傳言

獨家問候／光洙爆「劉在錫片場哭了」　俞利虧：2位哥對「這」中毒

入座無敵海景第一排最幸運！東北角旅遊賞海吃「招牌海葡萄丼飯」

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

國民黨今提名3立委！　台南徵召這2名女將對戰陳亭妃、林俊憲

中正萬華初選民調「臨時蓋牌」原因曝　黃呂錦茹：2家民調差異太大

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

喜憨兒募集端午溫暖送

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

南消婦宣員深入區里宣導防火

端午節有機培養土5倍大放送

南消與在地企業簽署合作備忘錄

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

桃園「中庄吊橋」封3天

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

更多熱門

相關新聞

東華大學大二生「校園內酒駕」！腹部重傷昏迷中

東華大學大二生「校園內酒駕」！腹部重傷昏迷中

國立東華大學28日凌晨發生一起車禍！一名英美系大二潘姓學生，酒駕騎車要出校門，卻擦撞路緣後再自撞路燈，當場腹部受傷倒地不起。警消獲報到場，趕緊將人送醫搶救，由於傷勢嚴重，潘男目前仍在昏迷中。

即／東華大學傳墜樓　 24歲女助理送醫不治

即／東華大學傳墜樓　 24歲女助理送醫不治

台東縣環保局　推動科技化管理工地

台東縣環保局　推動科技化管理工地

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

東華野鴿入住飲水機　認真築巢下蛋

東華野鴿入住飲水機　認真築巢下蛋

關鍵字：

縣誌編纂工程東華大學保存歷史記憶

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面