月經來太痛苦！網紅媽咪「每年懷孕」　挺肚嗨讚老公

▲網紅媽媽香特兒目前正懷著第三胎。（圖／翻攝Instagram@chantelschnider、TikTok@thealexanderfamilyy）



記者吳美依／綜合報導

加拿大網紅媽媽香特兒（Chantel Schnider）與丈夫育有2子，目前正懷著第3胎，而且似乎已是連續第3年成為孕媽。她日前有感而發，在TikTok拍片稱讚老公，「當他每年都讓妳懷孕，妳就不用跟月經打交道了」，引發粉絲正反論戰。

香特兒與丈夫亞倫（Aaron Alexander）經營社群媒體「亞歷山大一家」（Alexander Family），經常分享親子生活趣事。不過，她同時也是深受月經所苦的眾多女性之一，「我的孕期絕對很悲慘，但不知道為什麼，我仍然寧可懷孕也不想要月經來潮。」

一些粉絲認為這招非常聰明，也有人直呼亞倫是「超人」，甚至釣出幾名女性粉絲宣稱，她們也有相同經歷，「我也是，我自從2020年就開始一直在懷孕了」、「我在3年內懷了3胎。休息1年後，1周又4天之前，才剛剛懷上第4胎。」

不過，這樣極端的想法也引發質疑。有些人認為，這就像是刻意感染新冠肺炎，只為了避免注射疫苗，非常荒謬，「這一點都不可愛」、「說實話，即使這只是一個笑話也不好笑」、「我寧可忍受7天的煩躁，而非9個月的痛苦與折磨」。

《紐約郵報》曾聯繫香特兒，不過她並未回應，也沒有在後續影片中解釋這件事。