度假天堂燒成野火煉獄　夏威夷世紀大火重點一次看

▲夏威夷毛伊島野火肆虐奪走101條性命，為逾百年來最致命的美國野火。（圖／CFP）

中央社檀香山16日綜合外電報導

夏威夷毛伊島（Maui）野火肆虐奪走至少101條性命，為逾百年來最致命的美國野火，迫使成千上萬居民和遊客撤離深具歷史意義的度假城鎮拉海納（Lahaina）。

夏威夷大島（Big Island）目前也在極力撲滅野火，所幸目前尚未傳出災情。

以下是路透社彙整有關夏威夷野火的一二事：

● 毛伊島野火還在燒嗎？

消防人員仍在因應突發的野火。毛伊郡政府表示，拉海納規模最大的野火85%已獲控制，焚燒面積達880公頃。另一個在內陸/庫拉（Kula）的野火則是65%獲得控制，影響274公頃土地。其他規模較小的幾處野火均100%獲得控制。

8日夜間竄出的野火對拉海納造成大規模破壞。這個地處毛伊島西北部的城鎮，人口約1萬3000人，過去是捕鯨產業中心，也是夏威夷王國首府，現在每年可吸引約200萬遊客造訪。

受過專業訓練的犬隻仍在拉海納焦黑的斷垣殘壁中找尋罹難者，官員認為死者人數可能還會進一步攀升。

美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）估計，重建費用將達55億美元（約新台幣1770億元）之譜。

▼官員認為死者人數可能還會進一步攀升。（圖／達志影像／美聯社）

● 多場嚴峻野火死傷一覽

這場毛伊島大火是自1918年以來美國最致命野火。根據國家消防協會（NFPA）數據，1918年發生在明尼蘇達州北部的「克洛凱野火」（Cloquet Fire）燒了整整4天，奪走453條人命。

而美國史上最致命野火，則是1871年威斯康辛州的「派什提戈大火」（Peshtigo fire），共1152人罹難。

本月8日爆發的野火也成為夏威夷州史上最致命的天災，超越1960年，也就是夏威夷正式成為美國第50個州的隔年，當地一場海嘯造成的61死。

● 夏威夷災難警報出什麼問題？

多位目擊者表示幾乎毫無預警，並形容火舌似乎短短幾分鐘之內就吞噬了拉海納，有些人為躲避火勢甚至跳進太平洋。

島上各地架起的警報器最初用意就是針對天災示警，這次卻悄然無聲；而大規模停電和手機斷訊也一併斬斷了其他警告門路。

▼夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）

● 起火原因為何？

火勢起因目前尚未釐清。美國國家氣象局（NWS）先前曾針對易引發野火的強風和乾燥天候，對夏威夷群島發布警報。

根據美國農業部林務署資料，美國野火有近85%是人為引起；自然因素則包括閃電和火山活動。

根據夏威夷野火管理組織（Hawaii Wildfire Management Organization）共同執行董事皮克特（Elizabeth Pickett）的說法，在夏威夷，自然因素形成的野火占總數不到1%。夏威夷群島有6座活火山，其中1座位在毛伊島。

過去的農田和森林如今覆蓋著易燃的非本地草類，產生了大量易燃微小物質，提升了火災風險和猛烈度。

而今夏破紀錄的高溫已導致歐洲和加拿大西部發生異常嚴重的野火。多位科學家表示，燃燒化石燃料引發的氣候變遷，導致極端氣候事件更加頻繁也更為嚴重。

▼火勢起因目前尚未釐清。（圖／達志影像／美聯社）

● 夏威夷電力股票為何下跌？

在各界益發檢視夏威夷電力集團公司（Hawaiian Electric Industries）設備是否與野火有任何關連之際，公司股價本週腰斬。

夏威夷電力公司沒有回應置評請求。11日當天，在居民提起訴訟之前，電力公司表示正配合毛伊郡政府的調查，以釐清事發經過。