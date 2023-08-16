入境旅客照片「撞臉」　意外找到失散45年雙胞胎兄弟

▲入境旅客照片「撞臉」，沒想到兩人是失散45年的雙胞胎兄弟。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

黑龍江牡丹江出入境邊防檢查站警察近日執行勤務時，發現旅客鄭某疑似有雙重身份，其證件照片與另一名牡丹江居民劉某高度相似。經調查，竟發現兩人是失散45年的雙胞胎，經過警察的協助兩兄弟終於團圓。

據《紫牛新聞》報導，牡丹江入境邊防檢查站發現，一旅客鄭某證件照片與牡丹江劉某相似度極高，移民管理警察第一時間採取行動，聯絡劉某轄區派出所，對其身份進行核實，並通過派出所聯繫劉某所在的位置。

旅客鄭某入境後，移民管理警察開始對鄭某進行核查，同時核對其出入境紀錄、證件簽發情況、戶籍訊息等資料，確認鄭某身份與所持證件為同一人，這才排除雙重身份的嫌疑。

經過詢問得知，鄭某年幼時，有一雙胞胎弟弟，但當年家庭條件困難，無力撫養兩名幼童，無奈之下在雙胞胎弟弟出生不久後，將其抱養到一戶人家，隨著送養的中間人離去，雙方就斷了聯繫。鄭某曾有尋親的打算，但種種原因，兄弟倆一直未能見面，分離至今已有45年。

得知情況後，牡丹江邊境站警察聯繫駐地派出所，協助兄弟倆聯繫，同時二人於鑑定機構做DNA採集檢測，確認兩人為雙胞胎兄弟。雙胞胎兄弟在失散45年後終於團圓，望著彼此相似的臉龐，激動不已。