陸雙胞胎暴雨出世取名「定海」「神針」　突斷電20人舉手機照明剖腹

▲大陸雙胞胎暴雨出世，剖腹一半斷電20名醫護人員協助照明。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

北京一產婦突發早產，前往門頭溝區醫院緊急就診。當時「杜蘇芮」颱風帶著暴雨，準備進行剖腹產的產婦剛打完麻醉，醫院就突然斷電，室外洪水湍急無法轉院，在醫院各部門連動下，順利生下一對雙胞胎姊妹，乳名分別為「定海」和「神針」。

據大陸媒體報導，今年33歲的魯麗（化名）是這對雙胞胎的媽媽，懷孕時被檢查出妊娠合併糖尿病，再加上是雙胞胎，可能會早產。因此在暴雨襲擊時，她內心祈禱孩子能等大雨過後再出生。

不料，魯麗的羊水提前破了，先生只好帶著妻子冒著風雨來到離家最近的診所。經過檢查，決定為孕婦進行剖腹產手術，但在手術途中，突然斷電，手術室內頓時一片黑暗，連醫院的備用電源箱也被洪水淹了。

此時，醫務部、護理部、兒科、婦產科都派了人手趕往手術室，20多位醫護人員舉著應急燈和手機，為魯麗和她的孩子照明，原本昏暗的手術室一下子被照亮，最終這對雙胞胎順利出世。

執刀的醫生說，當時也不知道哪來的底氣，和產婦家屬保證，大人和孩子一定沒問題，其實心裡很忐忑，當下還有很多同事，告訴自己不能慌，一定沒問題。

當時下很大的暴雨，醫院停電了，有許多陌生又平凡的阿姨、叔叔都勇敢守護你們。魯麗說，想等姐妹長大了，要把出生那天的故事告訴她們。