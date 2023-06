俄飛彈炸烏東餐廳11死　烏克蘭抓到「俄國間諜」最重判終身監禁

▲里亞比薩餐廳是深受記者、援助人員、士兵歡迎的地方,遭俄軍飛彈炸毀。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭東部克拉莫托斯克一家餐廳27日遭飛彈擊中,造成至少11人喪命、60人受傷,罹難者包括年僅14歲的雙胞胎姊妹。依據烏克蘭安全部門最新說法,有一名男子在事發前數小時把餐廳影片發送給俄軍,認定此人是涉嫌參與襲擊事件的俄羅斯間諜,已將其逮捕,此人將被控叛國罪,最高可判處終身監禁。

綜合BBC、烏克蘭真理報等報導,這名落網男子是一間燃料運輸公司員工,拍攝餐廳影片給俄羅斯軍隊,提及這間餐廳有多受歡迎。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)28日晚間透過談話提到,烏克蘭安全部門與特種警察合作逮捕這名男子,此人將被控叛國罪,可能終身監禁,「每一名幫助俄羅斯恐怖分子摧毀生命的人都應該受到最嚴厲的懲罰。」

27日這起攻擊事件發生在市中心里亞比薩餐廳(Ria Pizza),此處是深受記者、援助人員、士兵歡迎的地方,但卻遭到俄軍飛彈攻擊,造成至少11人喪命、60人受傷,罹難者包括3名未成年人,分別是14歲雙胞胎姊妹尤莉雅阿克先琴科(Yuliya Aksenchenko)、安娜阿克先琴科(Anna Aksenchenko)以及一名17歲女孩。

克拉莫托斯克(Kramatorsk)是烏克蘭軍隊地區總部所在的前線城市,救援人員28日仍持續進行搜救。不過澤倫斯基指出,餐廳廢墟瓦礫堆下可能還會發現更多遺體。

Yulia and Anna Aksenchenko, twin sisters, were killed in a missile attack by the russian terrorists on a cafe in Kramatorsk, Donetsk region.

The girls should have turned 15 in September.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/JmVdGrONeT