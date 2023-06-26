同校同班雙胞胎兄弟高考成績又同分　「總分688」數理成績一模一樣

記者魏有德／綜合報導

大陸高考（大專院校聯招）成績放榜，考生可以自行上網查詢分數，藉此決定該如何選填志願。湖南長沙一對同校同班的申姓雙胞胎兄弟昨（25）日在家人陪伴下一起查榜，哥哥查完成績後發現是688分（滿分700分），家人興奮之餘也想知道弟弟考得如何，沒想到弟弟一查發現也是688分，讓家人直呼「太神奇」。

▲湖南長沙一對同校同班的雙胞胎兄弟在大陸高考取得同樣的成績。（圖／翻攝北晚在線，下同）

《北晚在線》報導，6月25日14時，長沙涼爽的天氣讓人覺得有些舒適，可是在長郡中學附近某小區的居民樓內，雙胞胎申致、申澤家的氣氛有點緊張，全家人默默守候住在電腦旁等待高考成績放榜。

哥哥申致在14時30分左右率先查出自己的高考成績為688分，頓時讓陪同的家人歡呼起來，弟弟申澤放下手邊的查分工作擁抱哥哥，一邊還緊張地詢問，「我的（分數）怎麼還不出來？」直至申澤數次刷新網頁後，高考分數終於顯示出來，「688分！我和哥哥一樣的分數。」

這時，申家人開始尖叫，情緒沸騰到極點，父親還激動地表示，「太神奇了，不是在做夢吧，兄弟倆不僅總分一樣，連數學和化學成績都一樣，數學139分、化學93分。」

申澤透露，哥哥從小到大成績一直是名列前茅，這次終於趕上哥哥，考出相同的分數。對於兩兄弟選填志願的方向也相當有默契，不約而同地選擇機械工程專業和航天航空專業，兩人在暑假期間將開始預習大學的相關課程，希望未來可以一同前往北京就學。

