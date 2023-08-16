賴清德接受彭博專訪　陸駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

▲副總統賴清德過境美國紐約，13日午間（台灣時間14日凌晨）出席主流暨僑界人士午宴。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

副總統賴清德日前接受彭博社專訪，大陸駐美大使館發聲怒斥，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。賴清德為謀取政治私利，大肆鼓譟台獨分裂謬論，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

副總統賴清德近期接受彭博專訪，影片於台北時間15日清晨首播，時值賴清德從美國紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問。被問及是否希望台獨，賴清德重申，所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立。

賴清德被追問台獨路線圖後說，個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，「我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家。」

對此，大陸駐美大使館發言人以答記者問方式作出回應，賴所謂「維持台海現狀」實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，所謂「與民主國家並肩同行」實質是攀附外部勢力為其謀獨撐腰。當前，台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，是美方一些人執意推進「以台制華」。台獨沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖都注定以失敗告終。

發言人稱，「關於賴過境竄美，我們已經多次表明立場。中方對美方不顧中方嚴正交涉，執意安排賴過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責。」

發言人強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持台獨分裂勢力及其活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。