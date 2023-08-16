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社會 社會焦點 保障人權

女毒蟲兩度上超商偷生活用品　辯「吃藥意識模糊」

記者張君豪／台北報導

台北市南港區一名女毒蟲因沉溺毒癮，缺錢購買日常生活用品，居然異想天開到住處附近興華路某超商行竊，她利用手提袋當掩護遮擋店員視線，先後兩次竊取約2千元的生活用品，超商店員盤點驚覺貨物減少，才發現該女行竊。警方日前將女子約談到案，雖對她的處境深感同情，但訊後仍依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲陳姓女毒蟲到超商行竊過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓女毒蟲到超商行竊過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，涉嫌竊盜的陳女（43歲、毒品、竊盜詐欺等多項前科）分別在7月5、19日兩天到該超商購物，並趁隙竊取包含蜂蜜水、鮮奶、伏特加、清潔劑、狗罐頭等多項日常用品，超商業者經事後盤點，發現遭竊貨品損失約2千元，無奈報警處理。

▲陳姓女毒蟲到超商行竊過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區警方獲報，調閱監視器發現女竊嫌竟是轄區列管的毒品人口，火速掌握其身分訊速約談到案，陳女到案後坦承犯案，但辯稱當下因吃藥意識模糊，不知為何要偷東西，警詢後依《刑法》竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

南港警方提醒民眾，竊取他人財物涉犯刑法竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，對於竊取民眾財物，影響社會治安之不法分子，警方必迅速將其繩之以法，絕不寬貸。

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