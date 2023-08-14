太浪漫！絕美「漸層愛心冰棒」超商才有　加碼吃焦糖爆米花甜筒

▲2款立陶宛冰淇淋超商限定吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是忍不住想吃冰！近日有超商強勢開賣2款「立陶宛冰淇淋」，包括每一支都擁有獨一無二絕美漸層的「愛心冰棒」，加碼再吃超罪惡「焦糖爆米花風味甜筒」，通通一次滿足，即日起於指定超商開賣，還可享限時79折優惠。

▲漸層愛心冰棒超可愛。

▲焦糖爆米花甜筒吃得到酥脆爆米花。

來自立陶宛的冰淇淋品牌「DIONE」台灣吃得到了，推出超美「漸層愛心冰棒」，選用比利時巧克力包裹香草冰淇淋，搭配外層大理石漸層花紋，美到不行，欠吃又欠拍，而旗下子品牌「KAR KAR」的「焦糖爆米花風味甜筒」也同步登台，帶有些許鹹味的餅乾甜筒，搭配綿密冰淇淋、焦糖及爆米花，表面還沾上巧克力漿，大口咬下超滿足，即日起於7-11限定開賣，至9月5日前還可享單件79折嚐鮮優惠。

▲黑松沙士冰沙超商限定喝。

另，想要消暑也不能能放過全家最新「黑松沙士酷繽沙」，特意找來國民飲料品牌「黑松」合作，把許多人記憶中的「黑松沙士」變身成沁涼冰沙，以獨家配方搭配綿密細緻冰沙，百分百還原黑松沙士的罪惡滋味，還加入QQ蒟蒻增添口感，每一口都超消暑，即日起於全門市上市開喝。