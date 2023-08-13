抹茶紅豆糰子、紅豆牛奶捲都有！　超商「7款紅豆烘焙甜點」一次吃

▲超商網羅7款大納言紅豆烘焙甜點等吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紅豆控快來吃！有超商再度翻玩經典台灣味，強勢推出「7款紅豆烘焙甜點」，特意選用有屏東紅寶石之稱、並擁有日本品種證明的「大納言紅豆」入料製成，像是有抹茶紅豆糰子、紅豆牛奶捲蛋糕等，即日起就能衝全門市買到。

▲紅豆牛奶捲蛋糕吃得到綿密紅豆餡結合紅豆牛奶卡士達。

全家「大納言紅豆季」開跑了，一共網羅7款烘焙甜點等吃，首推全新登場的「抹茶紅豆糰子」，選用抹茶串糰子搭配濃郁大納言紅豆餡，口感甜而不膩，再來的「紅豆牛奶捲蛋糕」則是綿密紅豆餡結合紅豆牛奶卡士達餡，搭配鬆軟紅豆蛋糕體，大口咬下香濃好吃，還有「紅豆丹麥捲」，使用32層延壓丹麥麵糰捲入大納言紅豆卡士達餡，豆香十足、顆粒飽滿。

▲大納言紅豆鬆餅選用爆滿的大納言紅豆搭配黑糖鬆餅皮。

除外還有4款經典不敗的紅豆烘焙品選擇，包括「紅豆麵包」、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」、「大納言紅豆鬆餅」及「紅豆mini銅鑼燒」，即日起就能在全門市吃到。

▲全聯芋頭季開跑。

另，全聯甜點品牌We Sweet、阪急麵包近日則迎來「芋頭季」，一口氣網羅約15款芋頭甜點烘焙品，其中，可是有6款全新品，首推「芋泥被窩捲」，帶有奶香的薄餅皮裹進香濃芋泥香緹，每一口都好吃到不行，再來的「芋頭雙餡銅鑼燒」，則是一次就能吃到芋頭、金沙雙餡口感，還有冰涼吃最消暑的「芋頭涼果子」、「芋頭大福」等選擇，通通不能放過。

阪急麵包也有2款新品，特意找來小美冰淇淋聯名，必吃「小美芋泥夾心」，以時髦羅馬包麵包體造型夾入濃醇奶油芋泥，再加上QQ芋圓增添口感，大口咬下超滿足，而「小美芋香珍珠丹麥」則是將小美珍珠揉進丹麥麵糰當中，表面沾裹芋頭巧克力，並點綴杏仁片，香氣十足，即日起至9月7日限定開吃。