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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安案將促在野整合？　黃揚明看北檢新聞稿：還把郭台銘帶進去

▲民眾黨不分區立委高虹安專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴，除了民眾黨主席柯文哲表達支持高虹安之意，鴻海創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫都發聲，也讓外界關注該案是否將促成在野整合。不過，資深媒體人黃揚明分析，有可能變成這樣的態勢，只是說合作還太早，但從檢方發佈的新聞稿可以發現，有故意將郭台銘帶進去。

黃揚明在《大新聞大爆掛》說，當在野站在覺得高虹安案有政治力量運作的角度，那就能溝通。朱立倫說要聲援在野夥伴，黨內一定有人不滿，但覆巢之下無完卵，不會因為民眾黨被打的很慘國民黨就沒事。

黃揚明說，等到民進黨明年執政，每一個在野黨都會毀滅，到時候也沒有獨立問題，因為中華民國就是民進黨永續執政，那就是實質獨立，而當中華民國國旗完全被民進黨搶走，在野陣營政黨輪替的難度就會更高。

黃揚明也提到，檢方起訴的新聞稿特別提到郭台銘創辦的永齡基金會每月支付10萬元給「歷久網路媒體股份有限公司」，這跟高虹安什麼關係？新聞稿說是協助高虹安問政，這就會被外界解讀說是郭台銘拿錢給高虹安養網軍，但現在網軍的行情是800萬元，10萬元的網軍要去哪裡買？10萬能做什麼？新聞稿都沒寫到細節，而且這與案情無關，就是要製造說高虹安很可惡，還把郭台銘帶進去。

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