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桃園托嬰中心爆虐童「膠帶封口」綑綁手腳！社會局只讓師寫悔過書

▲▼ 。（圖／黃媽媽授權提供轉載）

▲兒子至今還在接受心理諮商。（圖／當事人授權提供轉載）

記者施怡妏／採訪報導

有家長爆料，將小孩送到桃園某托嬰中心，居然被老師用膠帶綑綁雙手及雙腳，還把嘴巴封起來，超惡劣的行為讓她很憤怒，事隔3年，兒子至今仍定期心理諮商，看到大膠帶就會害怕，對此，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧氣炸指出，依程序通報社會局，卻只讓涉案老師寫悔過書結案。

黃瓊慧在臉書發文，PO文的媽媽在文中寫道，某一天同事拿孩子被涉案老師用膠帶綑綁雙手腳和蒙嘴巴照片給她看，她心碎向中心調監視器，並依程序通報社會局，結果社會局輕放，疑只有寫悔過書就結案。

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黃瓊慧表示，已請社會局重新了解事件發生的過程，「社會局長也允諾將此事徹查，社會局兒托科科長會再向托嬰中心了解當時事件發生及處理過程及調閱影片來看」。

知道家長都很擔心，類似的案件會發生在自己的小孩身上，黃瓊慧承諾，「我會問清楚情況給大家一個交代！虐嬰、虐兒是不管何時都是0容忍！」而目前該名涉案教師已經離職了。

該名媽咪也向《ETtoday新聞雲》記者透露，某天回家，看到兒子的手腕有殘膠，老師說是美術課時留下的痕跡。直到有天，同事拿了一張照片給她看，孩子的雙手被封箱膠帶緊緊纏起來，雙腳也是，「還有照片是嘴巴也封起來」，看了監視器畫面，她的心都碎了。

老公衝到學校找老師理論，但老師的態度超差，最後只有道歉，她無奈表示，「這個事件我通報社會局，除了悔過書，那又如何呢，不了了之」。此事件對兒子造成極大的影響，語言遲緩外，看到大膠帶都會害怕，事隔3年，孩子至今都還在上心理諮商，她坦言，「除了孩子有陰影，我也有陰影」。

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虐童桃園托嬰中心黃瓊慧膠帶封口

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