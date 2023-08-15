不捨！二水「大象村長」出殯　大雨中千人落淚送行「謝謝您」

記者唐詠絮／彰化報導

不捨！二水鄉源泉村連任2屆村長張鈞雲，又稱大象村長，8月5日睡夢中辭世，享年48歲，由於他未婚、父母皆已過世，只有一名出嫁外地的妹妹，今天他出殯，有超過千人為他送最後一程，靈車行經之處，都有村民站在路口拿著大紙板「村長、一路好走」，讓人留下無限的感傷與懷念。

▲二水鄉源泉村長過世今天出殯，村民雨中送行。（圖／翻攝自源泉社區與亮亮老師）

▲二水鄉源泉村長過世今天出殯，村民雨中合十送行。（圖／翻攝自亮亮老師）

張鈞雲因為胖胖的體型，人稱大象村長，在村民心目中就如同家人一般，村里哪家哪戶，他如數家珍，只要村民交代的事一定會使命必達，甚至跟著社區媽媽們一起學做料理、學打鼓，學做蔭鼓、小魚乾，也跟亮亮老師陳幸滿約好了，9月1日要帶不老樂團一起到台北演出，如今卻在睡夢中跟村民永久道別。

▲二水鄉源泉村長過世今天出殯，超過千人捻香送行。（圖／翻攝自亮亮老師）

據悉，張鈞雲曾在今年農曆年前因新冠肺炎住院，出院後因為單身一人，無家人照料疏於調理，8月5日要出席父親節活動，村民找不到他人，去他家敲門才看到人躺在床上，已經無呼吸心跳。

村民得知張鈞雲過世消息都相當錯愕，「他是一個那麼好的人，卻離開大家」，源泉社區臉書網頁也第一時間用黑色封頁悼念，今天出殯超過千人參加，場面哀戚。

▲亮亮老師與源泉村長。（圖／翻攝自源泉社區與亮亮老師）

亮亮老師說，上午捻香一結束，立即下起滂沱大雨，村民看到下雨，猜想「這一定是大象捨不得大家」，村民也跟著流淚，靈車隨後也到二水各地，讓大象村長做最後的巡禮，頂著暴雨，村民有的雙手合十、有的拿著大紙板「村長、一路好走」，跟他道別，而亮亮老師也將今天出殯過程做成影片，當成對他永遠的追思。

▲源泉村長今天出殯。（圖／翻攝自亮亮老師）