先搶先贏！悠遊付攜手東森購物網　「消費最高回饋20%」

▲悠遊付與東森購物網合作再加碼，9月30日前用悠遊付在東森購物網單筆消費2000元，最高可享20%回饋。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

2022年全台電子商務業規模高達3103億，悠遊付搭著這波熱潮，今年初推出16家電商滿千回饋活動得到消費者廣大迴響。悠遊卡公司15日宣布，在大家敲碗聲中，悠遊付再次攜手電商獲利王「東森購物網」推出加碼優惠活動，消費回饋最高達20%，呼籲想購物的民眾快快下手拿回饋。

悠遊卡公司表示，「東森購物網」擁有千萬會員，2022年獲利能力居台灣本土電商之冠，本次悠遊付與東森購物網合作再加碼，8月10日至9月30日活動期間，於東森購物網使用悠遊付單筆消費扣款滿2000元，回饋「200元東森專用現金回饋券」1張。

悠遊卡公司說明，此活動等於是先回饋10%（單筆不累贈，每悠遊付會員限領1張，總限量1500張），加上原本悠遊付指定電商滿千筆筆最高回饋5%，筆筆皆有15%回饋；不僅如此，新加入悠遊付會員，再享有最高回饋10%，等於用悠遊付在東森購物網，單筆消費2000元最高可享20%回饋！

悠遊卡公司強調，悠遊付今年初推動的電商滿千回饋，消費者參加踴躍，每月回饋皆提前額滿，呼籲民眾要把握時間，8月10日開始搶先購物獲得回饋。