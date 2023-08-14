頂新和德助弱勢開賣　揪民眾愛心串聯中秋送暖

▲如意蛋黃酥禮盒。（圖／香園紀念教養院提供）

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讓一份中秋禮盒，成為弱勢族群改變的力量！頂新和德文教基金會透過「愛的GOOD力」公益行銷平台串接愛心資源，協助社福團體推廣秋節禮品，今年基金會邀請五家公益團體推出檔期限定商品，有世界冠軍師傅指導的蛋黃酥、以及鳳梨酥、蛋捲、紅藜點心、豆腐乳等口碑商品禮盒，歡迎民眾相揪訂購，以行動支持，成為弱勢朋友溫暖的後盾！

為陪伴社福團體朝自立共好之路邁進，自2021年起，頂新和德文教基金會和30家社福團體合作，在「愛的GOOD力」公益行銷平台上架超過200件優質商品，包含美食、文創好物和精美禮盒，並且不收取上架費、成交不抽成，基金會還不定期加碼推出優惠，回饋給支持公益團體的民眾。

位於新竹縣的香園紀念教養院重磅推出「如意蛋黃酥禮盒」，由2022年法國路易樂斯福世界盃麵包大賽團體賽冠軍的教練吳武憲師傅技術指導身心障礙學員，這款手作蛋黃酥使用進口天然無水奶油、精心熬煮低糖紅豆內餡、飽滿醇厚紅土鹹蛋黃，金黃酥鬆層次分明外皮，甜鹹滋味溫潤而有深度。

▲紅藜點心綜合禮盒。（圖／糧莘庇護農場提供）

位於古坑鄉綠色隧道旁的「糧莘庇護農場」栽種紅藜、苦茶油樹等有機作物，紅通通的有機紅藜串起身心障礙兒實現自力更生的夢想，其製品近年來獲得雲林縣政府打造在地農產精選品牌「雲林良品」的認證；中秋推出的「紅藜點心綜合禮盒」，包含紅藜香鬆、黑金紅藜茶、紅藜餅乾、紅藜地瓜酥等熱門產品。

▲湳得豆腐乳。（圖／湳底社區發展協會提供）

桃園市私立方舟啟智教養院自豪端出「璀璨禮盒」，內含使用院內雞舍生產的雞蛋烘焙手工蛋捲與鳳梨酥和蛋黃酥，收入將用來幫老憨兒籌建家園。桃園市私立路得啟智學園的「傳統鳳梨酥禮盒」和湳底社區發展協會「湳得豆腐乳」也是網路高人氣商品。

基金會推出中秋優惠雙重送，邀請民眾一起用消費做公益力挺弱勢，只要在今年8月14日至9月22日期間內在「愛的GOOD力」線上購物，新會員輸入新用戶優惠序號，即可現折100元。加入頂新和德文教基金會官方LINE帳號，並輸入上述五家中公益團體的名稱，加碼抽獎再送好禮，活動詳情請洽「愛的GOOD力好物商店」活動官網https://reurl.cc/qLW1Q0。