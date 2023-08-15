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大陸 大陸焦點 特派現場

男子招募「敢死隊」計畫襲擊昆明派出所　命名「中國班加西工程」被逮

▲肅姓男子計劃在雲南招募敢死隊，實施恐怖暴力襲擊達成政治目的。（圖／翻攝極目新聞）

▲肅姓男子計劃在雲南招募敢死隊，實施恐怖暴力襲擊達成其政治目的。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名肅姓男子為雲南某學退休幹部，長期在網路上發文要推翻政權，並在2016年透過網路認識境外「敵對組織」成員，密謀策劃恐怖暴力行為企圖製造混亂，藉此改變政治制度。肅姓男子將計劃命名為「中國班加西工程」，先於境外採購武器，再招募敢死隊突襲昆明派出所，後控制軍隊彈藥庫，不過，計畫還未執行便被大陸國安機關鎖定，將其逮捕送審。

▲雲南昆明派出所。（圖／CFP）

▲雲南昆明派出所。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，肅某長期在雲南某學校工作，多次在網上發表反動文章。2016年，肅某通過網絡結識了身在境外的某敵對組織骨幹成員。隨後，該骨幹成員入境成都，與肅某密謀策劃通過開展暴力行動顛覆我國國家政權，妄圖改變中國政治制度。

按計劃，肅姓男子先從境外採購武器，再在大陸境內招募「敢死隊」，定於2017年春節期間在雲南昆明襲擊派出所，搶奪駐軍彈藥庫，實施斷水、斷電及縱火行動。若行動成功，肅某將通過網路媒體公開他草擬的政治訴求；若行動失敗，則想辦法撤退到境外。

肅姓男子將行動命名為「中國班加西工程」，依此建立多個微信群進行指揮協調，指派人員赴雲南考察邊境路線並赴境外與敵對分子見面，商議武器和資金事宜。然而，這些準備工作完全被大陸國安體系掌握，在暴力行動實施前，將其一網打盡、抓捕歸案。

四川省成都市中級人民法院於2019年4月對此案宣判，認定肅某犯顛覆國家政權罪，肅某當庭表示認罪悔罪。

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