「我知道你在偷聽...」半夜詭異女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

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「我知道你在偷聽...」半夜詭異吵雜女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

▲▼夜歸,晚歸,靈異,鬧鬼,撞鬼,女鬼。（圖／取自pakutaso）

▲原PO分享，自己曾到外地旅遊遇到的靈異事件。（圖／取自pakutaso）

記者鄭文晴／綜合報導

到外地旅行，體質敏感的人較容易遇到一些無法解釋的怪事。一名網友分享，自己以前和朋友外出旅遊在旅館過夜，莫名聽見一群女生的嘻笑聲，且不斷重複再重複，而當他聽了好幾遍試圖再聽更清楚內容時，卻聽見「你不要以為我不知道你在偷聽」，接著就發生一連串無法解釋的怪事。

原PO在PTT分享，以前因為要工作的關係，臨時和一名同事要共住一晚，由於自己太晚決定是否要過夜，最後只好兩個人擠一間，共用一張床，而這房間在旅館的二樓，靠樓梯稍微有點距離。

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這天夜晚，原PO與同事聊天到晚上12點多才睡覺，不知睡了多久，開始聽到旅館有人從一樓往上走，「啪啪啪啪....」，響亮的拖鞋打破這深夜的沉靜，伴隨著吵鬧的嘻笑聲，一向睡眠品質很好的他卻被這聲響吵醒，而他不知道，後面將有可怕的事情要發生。

據原PO描述，一開始只覺得很吵，聲音隨著腳步往上，慢慢的變小聲，就當自己快要入睡時，聲響又來了，又是那陣從一樓往上走，一群人嘻笑的聲音，一樣的聲音，都是一群女生，且更能聽清她們在聊什麼。

就這樣一遍又一遍，原PO才驚覺不對勁，重複經過的女生好像都是同一群，「怎麼有辦法一直從一樓走上三樓？」於是他決定認真聽她們到底在聊什麼，而對話內容大約是，她們開心的說著這次旅遊的內容以及計劃著明天要去哪裡玩，正當他打算仔細聽看她們之間有無稱呼時，突然很HIGH的音頻降得很低，冷冷的說「你不要以為我不知道你在偷聽....」。

原本應該走到樓上的腳步停下、轉彎了，扣扣....敲響了隔壁房間，伴隨著冷冷的話語「不是這間....」，腳步移到了原PO房門，伴隨著冷冷的話語「就是這一間，他還在聽呢....」，在聲音停下的同時，他不自覺的將目光投注到門縫透入的光，正當他以為是自己聽錯時，一個直髮到肩，身材中等的女生站在他床前，臉部都是黑的，只有眼睛是白的，直盯著他看...。

之後原PO就不省人事了，旁邊的同事似乎完全不知到昨天晚上發生的事情，「回來之後就全身筋骨都是緊的....至於遇到了誰，我就不得而知了」。

大家看完原PO的經歷後，都發毛表示，「很好奇是哪家飯店」、「我一直想著對話內容，毛到了」、「太可怕了忍不住罵髒話QQ」、「有夠恐怖幸好現在是白天嚇不到我的」、「頭皮大發麻」、「我尿有閃一點出來了」、「超恐怖的！所以遇到真的要假裝不知道」、「我覺得他是故意敲錯門，讓你製造緊張感」、「講一下是那裡吧？多少暗示一下」。

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