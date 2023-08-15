「了解司法就清楚高虹安在劫難逃」　他勸：展現1態度、2彌補辦法

▲高虹安依貪污罪遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費，14日被北檢依貪污罪起訴，引發各界熱議。對此，前立委邱毅第一時間就在臉書表示自己相當悲憤，深感高虹安被檢察官坑陷，他15日再度發文指出，高虹安現在應表明一個態度，並做出兩個彌補。

「若你了解台灣司法，就清楚高虹安此次是在劫難逃」，邱毅指出，一是詐領助理費和加班費的問題，確讓人逮個正著，再厲害的律師要為她辯護到無罪，恐怕相當困難，何況大部分助理已轉為污點證人，站在她的對立面，在控辯形勢也不利；二是高虹安的危機處理不及格，例如她用「不喝咖啡」，來說明檢察官羅織定罪，政治追殺，但馬上被打臉，並成為網路上嘲諷她的熱點，反而模糊了「政治操控司法」的焦點。

邱毅表示，高虹安的問題一定會衝擊到民眾黨總統參選人柯文哲和鴻海創辦人郭台銘的選情，但是好是壞還很難說。而他認為，高虹安現在應表明一個態度、做出兩個彌補，態度的部分是，承認自己在助理費和加班費的運用確有失當，但無貪污詐領的犯意，只是因初任立法委員而犯錯，會勇於面對司法的檢驗。

彌補的部分，邱毅指出，第一，是在有限的任期內，查清前新竹市長林智堅和民進黨貪贜枉法的罪証，反正已是背水一戰，不需再有任何顧慮，「查清真相，讓重大貪污犯繩之於法，是她對新竹市民最好的回報。」；第二，盡力促成郭柯合作，兩位都是她的提攜者，她不願意兩位受制於環境因素而錯失合作，更希望兩位能不計權位完成搭配，兌現下架民進黨的目標。

邱毅強調，生命中總有些挫折和挑戰，坐牢並不可怕，更生人也並非羞恥的稱號，重要的是坦然承認錯誤，面對司法挑戰，如今，高虹安已被逼到懸崖邊，這時已無所畏懼，背水一戰，拼力一搏，用行動告訴民進黨，「要弄死高虹安是要付出高昂代價的！」