　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駁零用金挪為私用！　高虹安引《八尺門》自嘲無罪推定成笑話

▲高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

記者劉人豪／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，高虹安今(15日)在臉書發文指出，檢察官指控她將零用金挪為私用絕非事實，並表示零用金制度並非她發明，乃依據行政主任過去任職李俊俋立法委員(現為勞動部政務次長)辦公室經驗，由其主動建議而來。

高虹安在臉書PO文全文如下：

謝謝大家的關心，每一聲加油，我都好好地收到了。有些話，也想和大家說明。

首先，我的國會辦公室，沒有人頭助理，每一位國會助理都實實在在、認真上班。因為國會工作服務性質，主管級助理加班實屬常態，事實上，109年到110年間，立法院立法委員助理費執行率皆高達97%以上，顯見立法院立委助理費幾乎報滿乃為常態。

助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規，斷不能以其捐款，即否認助理工作事實。無論是在起訴新聞稿或偵訊過程中，檢察官也已證實，我的助理有實質勞務和加班，絕非人頭助理。

我也要強調，零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來，其認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，甚至也向立法院人事處和監察院再三確認。我任職立法委員期間，也絕無強制要求助理繳交任何數額捐款，更無實際經手與支配財務，助理如有辦公事務費用需求，也可直接向行政主任申請請款，無須我同意即可支出，行政主任自行記帳管理，而我也絕無外界所謠傳的在流水帳上簽字。

再來，檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實。

公務繁忙之際，偶有請秘書代買物品或代墊費用情形，但我曾多次主動以Line訊息或口頭提醒助理「如有代墊本人私人費用務必登記請款，本人會歸墊」，絕不可能有積欠或故意不歸墊之情事。

過往助理代墊私人費用來請款，我都立即歸墊，有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了。」顯見我絕無貪污私用之不法意圖。如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？

此外，檢察官指控我未有分毫支出於公務，也完全錯誤。我個人實際用於問政事務之公務支出費用，光是可列舉之部分，就已超出檢察官所指控貪污所得。

以上於偵查過程中，皆已提供相關資訊與證物供檢察官參考，然而這卻完全未見於檢察官起訴之新聞稿中，實在令人錯愕。

另一方面，本案從檢調偵辦之初，相關偵查過程的資訊即不斷外洩，就連在偵訊中所選擇的便當種類，都會被洩漏給媒體或是特定人士大做文章，試圖操作輿論風向、形塑罪犯形象，完全違背偵查不公開，相關偵查人員的立場昭然若揭。

「無罪推定」、「罪疑唯輕」、刑事訴訟和檢察官倫理規範的「對被告有利及不利事項應一併注意」，這些都在最近熱議的「八尺門的辯護人」影集中，成了主角自我嘲諷的笑話，但人生命的重量，不也正是在這些選擇、權衡與一念之間？今天，承辦檢察官做出的起訴，我相信未來也同樣會受到檢驗。

看到起訴新聞稿中，諸多與事實不符的情緒化描述，字字怵目驚心，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗。但我仍會努力，希望司法能還給我和助理公道。

謝謝柯文哲主席、郭台銘創辦人、朱立倫主席、黃珊珊總幹事、羅智強強哥、徐巧芯、侯友宜市長 、飆捍館長、趙少康 等等前輩好朋友們發聲，也謝謝所有國會助理們過去的付出和努力，非常抱歉讓大家受到政治的連累。

最後，我要告訴各位市民朋友，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作。新竹市各項施政推動會更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！

ET快訊
快訊／新北男揮刀砍女友　2人濺血
快訊／王柏融正式升上火腿一軍
4短裙辣妹服務！　僅1位客人
聽到18歲台灣女孩歌聲⋯BTS柾國驚呆了
猛撞瞬間影片曝！　聯結車衝隧道連撞5車
快訊／食腦變形蟲水質採檢出爐！
5天2溺斃！　「10分鐘就到」秘境爆紅
楊子儀飆罵導演爆衝突！　護臨演怒嗆「不拍了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是投資詐騙！屏東女臨櫃提款轉帳1300萬　行員報警攔阻

快訊／新北男揮刀砍女友　他奪刀救命也被刺傷…2人濺血送醫

桌遊競技場搞德州撲克　4短裙辣妹荷官吸睛「賭客僅1人」

比完賽返台途中猝逝…金牌國手遺體今相驗！家屬心碎操辦後事

自小客超車撞對向機車...再衝電線桿「烏龜翻」　倒楣女騎士骨折

猛撞瞬間影片曝！聯結車煞不住　東澳隧道內5車連撞釀6傷

縱火奪2命！逆子騎贓車亂鑽甩警…跑2步自知難逃「回頭接受逮捕」

控吳怡玎扮俗辣說「台灣無需買武器」挨告　林楚茵：我不認罪

超糗！瑪莎拉蒂「油箱見底」刁車　眾人合力推海神進加油站

快訊／路不熟！高雄男連人帶車「墜10米邊坡」　轎車撞成一團廢鐵

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

又是投資詐騙！屏東女臨櫃提款轉帳1300萬　行員報警攔阻

快訊／新北男揮刀砍女友　他奪刀救命也被刺傷…2人濺血送醫

桌遊競技場搞德州撲克　4短裙辣妹荷官吸睛「賭客僅1人」

比完賽返台途中猝逝…金牌國手遺體今相驗！家屬心碎操辦後事

自小客超車撞對向機車...再衝電線桿「烏龜翻」　倒楣女騎士骨折

猛撞瞬間影片曝！聯結車煞不住　東澳隧道內5車連撞釀6傷

縱火奪2命！逆子騎贓車亂鑽甩警…跑2步自知難逃「回頭接受逮捕」

控吳怡玎扮俗辣說「台灣無需買武器」挨告　林楚茵：我不認罪

超糗！瑪莎拉蒂「油箱見底」刁車　眾人合力推海神進加油站

快訊／路不熟！高雄男連人帶車「墜10米邊坡」　轎車撞成一團廢鐵

又是投資詐騙！屏東女臨櫃提款轉帳1300萬　行員報警攔阻

台南新市華山「點燈送愛」　為近百位孤老點亮光明燈

快訊／趙正宇明向監察院陳情　正式宣布競選連任

大谷翔平再1轟超越神鱒　擠進大聯盟前10傑

華紙H1每股虧0.5元　總座：Q3漿價已反彈、朝3方向發展

快訊／新北男揮刀砍女友　他奪刀救命也被刺傷…2人濺血送醫

義大利埃特納火山又噴發！　西西里島機場宣布：航班停飛

陸烤鴨名店「全聚德」轉虧為盈！擺脫疫情「連虧3年」困境

跟12年老公離婚「親戚逼還禮金」　她無奈一查傻眼了！

愛馬仕2023上半年營收2323億台幣！亞洲市場強大　服裝配件賣超好

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

快訊／桑樹溪5天奪2命！男玩漂漂河沉水底6分鐘亡

騎士停紅燈突倒地　遭休旅輾壓慘死

139線連2死　修行人到場：他還在

曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾

即／台南某科技公司「毒氣外洩」！　毒災中心急到場

即／台南某科大火警！酒精燈起火...6歲、11歲男童燒傷

雲林惡火2死犯案動機曝光！　長子放火釀2死

18歲女拜月老遇雨　竟求警送她到車站

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

快訊／台中工廠驚傳爆炸　2員工受傷送醫

更多熱門

相關新聞

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，國民黨立委參選人羅智強則提起2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、前行政院長蘇貞昌特別費的標準，大轟「要把高虹安關起來OK，請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來」。對此，社民黨台北市議員苗博雅二度在臉書提出疑點反擊羅智強。

「了解司法就清楚高虹安在劫難逃」　他勸：展現1態度、2彌補辦法

「了解司法就清楚高虹安在劫難逃」　他勸：展現1態度、2彌補辦法

郭柯如何看待高虹安案？　他批：用破壞人民對司法信任的方式回應

郭柯如何看待高虹安案？　他批：用破壞人民對司法信任的方式回應

訴訟策略遠議高虹安偵查中就認罪

訴訟策略遠議高虹安偵查中就認罪

朱聲援高傳惹侯辦不滿　蔣萬安低調妙答

朱聲援高傳惹侯辦不滿　蔣萬安低調妙答

關鍵字：

高虹安新竹台北貪污罪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

Lisa和世界首富兒又被拍到了

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面