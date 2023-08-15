駁零用金挪為私用！　高虹安引《八尺門》自嘲無罪推定成笑話

▲新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

記者劉人豪／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，高虹安今(15日)在臉書發文指出，檢察官指控她將零用金挪為私用絕非事實，並表示零用金制度並非她發明，乃依據行政主任過去任職李俊俋立法委員(現為勞動部政務次長)辦公室經驗，由其主動建議而來。

高虹安在臉書PO文全文如下：

謝謝大家的關心，每一聲加油，我都好好地收到了。有些話，也想和大家說明。

首先，我的國會辦公室，沒有人頭助理，每一位國會助理都實實在在、認真上班。因為國會工作服務性質，主管級助理加班實屬常態，事實上，109年到110年間，立法院立法委員助理費執行率皆高達97%以上，顯見立法院立委助理費幾乎報滿乃為常態。

助理既有勞務和加班的事實，請領助理費合法合規，斷不能以其捐款，即否認助理工作事實。無論是在起訴新聞稿或偵訊過程中，檢察官也已證實，我的助理有實質勞務和加班，絕非人頭助理。

我也要強調，零用金制度並非我所發明，乃依據行政主任過去任職之李俊俋立法委員辦公室經驗，由其主動建議而來，其認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，甚至也向立法院人事處和監察院再三確認。我任職立法委員期間，也絕無強制要求助理繳交任何數額捐款，更無實際經手與支配財務，助理如有辦公事務費用需求，也可直接向行政主任申請請款，無須我同意即可支出，行政主任自行記帳管理，而我也絕無外界所謠傳的在流水帳上簽字。

再來，檢察官指控我將零用金挪為私用，更絕非事實。

公務繁忙之際，偶有請秘書代買物品或代墊費用情形，但我曾多次主動以Line訊息或口頭提醒助理「如有代墊本人私人費用務必登記請款，本人會歸墊」，絕不可能有積欠或故意不歸墊之情事。

過往助理代墊私人費用來請款，我都立即歸墊，有時皮包只有大鈔，也會跟助理說「不用找零給我了。」顯見我絕無貪污私用之不法意圖。如果真要把零用金當自己小金庫私用，怎會有如此舉動？豈不是邏輯矛盾？

此外，檢察官指控我未有分毫支出於公務，也完全錯誤。我個人實際用於問政事務之公務支出費用，光是可列舉之部分，就已超出檢察官所指控貪污所得。

以上於偵查過程中，皆已提供相關資訊與證物供檢察官參考，然而這卻完全未見於檢察官起訴之新聞稿中，實在令人錯愕。

另一方面，本案從檢調偵辦之初，相關偵查過程的資訊即不斷外洩，就連在偵訊中所選擇的便當種類，都會被洩漏給媒體或是特定人士大做文章，試圖操作輿論風向、形塑罪犯形象，完全違背偵查不公開，相關偵查人員的立場昭然若揭。

「無罪推定」、「罪疑唯輕」、刑事訴訟和檢察官倫理規範的「對被告有利及不利事項應一併注意」，這些都在最近熱議的「八尺門的辯護人」影集中，成了主角自我嘲諷的笑話，但人生命的重量，不也正是在這些選擇、權衡與一念之間？今天，承辦檢察官做出的起訴，我相信未來也同樣會受到檢驗。

看到起訴新聞稿中，諸多與事實不符的情緒化描述，字字怵目驚心，人生頭一遭被起訴，不親自經歷過，真的不知道原來可以如此黑暗。但我仍會努力，希望司法能還給我和助理公道。

謝謝柯文哲主席、郭台銘創辦人、朱立倫主席、黃珊珊總幹事、羅智強強哥、徐巧芯、侯友宜市長 、飆捍館長、趙少康 等等前輩好朋友們發聲，也謝謝所有國會助理們過去的付出和努力，非常抱歉讓大家受到政治的連累。

最後，我要告訴各位市民朋友，外界所有紛擾，絕不會影響市政運作。新竹市各項施政推動會更勇敢大步向前，一起為新竹市未來建設、市民福祉而持續努力！