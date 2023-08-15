再揭羅智強護航高虹安問題點　苗博雅：硬扯特別費燒到馬英九

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，國民黨立委參選人羅智強則提起2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、前行政院長蘇貞昌特別費的標準，大轟「要把高虹安關起來OK，請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來」。對此，社民黨台北市議員苗博雅二度在臉書提出疑點反擊羅智強。

苗博雅表示，昨天羅智強為了護航「高虹安低薪高報、不樂之捐詐領助理費案」，喊出「謝長廷、蘇貞昌一起關起來」，這個護航第一個問題點，昨晚她已分析過，就是羅智強為了護航「詐領助理費」，硬扯「首長特別費」，有失水準。

第二個問題點，苗博雅指出，謝長廷和蘇貞昌，確實因為特別費案被檢察官偵查過，但在2007年9月21日，獲得不起訴處分，原因就是因為「大水庫理論」，而「大水庫理論」的源起是來自前總統馬英九特別費案，2007年8月14日，法院援引「宋代公使錢」及辯護律師的「大水庫理論」，判決馬英九特別費案無罪，後來其他案件，例如謝長廷、蘇貞昌的特別費案，都是援引馬案發明的大水庫理論，給予不起訴處分。她直言，「如果按照羅智強所說，謝、蘇特別費案，要關起來，那馬英九會排在謝、蘇之前，先被關進去。」

苗博雅強調，「等者等之，不等者不等之」，同類案件，司法本來就要有相同標準，不同類的案件，也不能拿來亂比，羅智強硬拉謝、蘇特別費案救援助理費，不倫不類，還點火燒向馬英九，堪稱大義滅「馬」？她也諷刺，「坊間傳說，羅智強和馬英九已經失和，我本來不相信，昨晚看到羅智強的貼文，卻不得不懷疑了。」