帶槍到KTV消費...竟要寄放櫃檯　反遭員工客人「徒手+拖把」KO

▲桃園市潘姓男子去年12月攜帶非制式手槍與子彈夥同葉姓男子到中壢區某KTV消費，期間因故與KTV人員爭執，潘勁亮槍示威，卻遭KTV人員圍毆打傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子去年12月與葉姓友人至中壢區某KTV消費，潘男在包廂內不知何故與KTV人員起爭執，潘男竟拿出藏在隨身包包內的手槍示威，隨即收進包包內，KTV林姓員工見狀欲奪取手槍，隨後雙方起爭執，隔鄰包廂另2名林姓男子見聽見爭吵聲趕來相助，分持拖把或徒手攻擊潘男與葉男，導致潘等2人受傷掛彩，警方據報趕來查扣手槍、子彈與彈匣等證物，潘男則反控林男等人傷害。桃檢調查後，依違反槍砲彈藥與傷害罪嫌分別將潘男、林姓男子等人提起公訴。

檢警調查，30歲的潘姓男子去年12月12日清晨7時許，夥同葉姓友人至中壢區某KTV消費，潘男攜帶非制式手槍與子彈4發欲寄放在櫃台遭拒，過程中手槍不慎跌落地上，潘男則立即拾起放入包包內再進入包廂。隨後在包廂內不知何故，與KTV林姓員工起爭執，潘男亮槍示威隨即將手槍收進隨身包包。

KTV林姓員工見狀欲奪取該包包，結果2人起爭執，隔鄰包廂另2名林姓男子聽間爭吵聲趕來相助林姓員工，或徒手或持拖把攻擊潘男與葉姓男子，導致2人都掛彩，警方據報趕來當場查扣潘男手槍、子彈與彈匣等證物，潘男與葉男則反控3名林男等人傷害。

桃檢複訊時，潘男一度否認持有手槍，辯稱是同案葉姓男子所有，但KTV監視畫面確實有錄到潘男欲寄放包包在櫃檯遭拒，當時手槍從包包內掉落地面監視畫面截圖佐證，證人亦指證潘男確實有寄放藏有手槍包包之事實，檢方偵結依違反槍砲彈藥罪嫌將潘男提起公訴，至於KTV3名林姓男子等人則依傷害罪嫌起訴。