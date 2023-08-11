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找仲介賣屋...趁機襲胸+公主抱　色男瞎扯「她變瘦了幫秤重」

▲桃園市林姓男子去年4月委託房屋仲介女幫賣房子，卻趁機對其公主抱、襲胸與用下體頂住其屁股等方式猥褻，女子憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市林姓男子去年4月委託房屋仲介女幫賣房子，卻趁機對其公主抱、襲胸與用下體頂住其屁股等方式猥褻，女子憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年4月間，委託某房屋仲介公司幫賣名下2間房子，見女仲介年輕貌美，假借簽立委賣託契約之際，趁機自其身後對其公主抱，還以下體頂住其屁股，女子推開林男，林男更以雙手襲胸猥褻得逞，女子飽受驚嚇後報警提告。桃園地院審理時，林男辯稱「女子工作壓力大瘦了」才抱抱她幫秤重，否認有猥褻犯行，法官認為係推卸之詞，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，還可上訴。

檢警調查，林姓男子於去年4月間，委託某房屋仲介公司出售房地，因而認識年約30歲之仲介女子，因林男與房屋仲介委託契約未完成用印，雙方相約於去年4月6日在桃園市平鎮區某銀行，女仲介依約前往某銀行林男完成用印，未料當天因風大，林男示意女仲介到其室內停車場車內簽約，當天下午3時許，趁女仲介檢查契約書之際，先撫摸其腰部，並在其耳邊說「妳的腰好細，有沒有40公斤，且穿得很漂亮」等語。

女仲介受到驚嚇後向林聲稱「不要這樣」並推開林男。未料林男仍不死心，復站其背後，以下體貼其身體後方，以雙手將女仲介公主抱，還趁機抓其胸部，以此等方式對其強制猥褻得逞，女仲介受到驚嚇後向中壢警分局報案提告，桃園地檢署檢察官調查後，依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，女仲介指控，被告有2間房想交由委託出售，但被告趁機攬住其腰部，「我覺得很噁心，然後被告藉機抓我胸部，我就打掉他的手，他再用雙手環抱我腰部還把我抱起來，我又打掉他的手」。

林男在庭訊時坦承有抱住女仲介，但矢口否認有強制猥褻之犯行，林男辯稱「沒有對女仲介抓胸部，她身高比我高，沒辦法用下體頂她，且銀行警衛就在旁邊，我確實有從後面抱她，因為女仲介說工作壓力大瘦了」等語，其辯護人亦辯護稱，「女仲介歷次供述有重大矛盾瑕疵，且與監視器錄影內容不符，其指訴不可採，被告從背後抱女仲介，時間只有短短2、3秒，只是短暫式觸摸，不具有強制猥褻罪延時性之特性，不致成立強制猥褻罪，只是性騷擾防制法之強制觸摸罪」。法官則認為，被告與辯護人辯詞，係事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌，被告為圖一己性慾滿足，不顧女子之意願，強制對其猥褻行為，已侵害其性自主權，更對其心理造成嚴重影響而須就醫治療，女子所提診斷證明書可證，衡量被告犯後否認犯行、未能與女子完成和解或取得諒解，審結依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，還可上訴。

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